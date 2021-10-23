HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'u kokarca böceği kâbusu sardı! Her yeri istila ediyorlar

İstanbul'u kokarca böceği kâbusu sardı! Her yeri istila ediyorlar

23.10.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özellikle Çekmeköy ve Sarıyer'de ormanlık alanın yakınındaki binaları, kahverengi kokarca böceği sardı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, "İnsanlara zarar verici bir durumu yok. Direkt saldırmaz, arı gibi sokmaz. Ama yine de kişiden kişiye değiştiği gibi, salgıladığı koku alerji yapabilir" dedi. Bir daire sakini ise, böceğin Çin'den Amerika'ya Amerika'dan da Türkiye'ye geldiğini öğrendiklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

İstanbul'u kokarca böceği kâbusu sardı! Her yeri istila ediyorlar

İstanbul'da bir süredir kahverengi kokarca böceği kabusu yaşanıyor. Özellikle Çekmeköy ve Sarıyer'de şikayetler arttı. Evlere giren kokarca böceği büyük rahatsızlık yaratıyor.

"ARI GİBİ SES ÇIKARIYOR AMA PİS KOKUYOR"

Sarıyer'de camları açmaya çekindiklerini söyleyen Nazar Yıldız , "Biz de aynı böcekten şikayetçiyiz, yaklaşık iki senedir ne zaman camları açsak doluşuyorlar. Çok fazla var, öldürdüğümüz veya dokunduğumuz zaman çok pis kokuyor. Bir ilaçlama ya da bir çaresi varsa güzel olur. İlaçlama oluyor ama genelde sivrisinekler için olduğunu söylüyorlar, bu böceğe bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla sayıda var ve camları açtığımızda bizi çok rahatsız ediyor. Arı gibi ses çıkarıyor ama bayağı pis kokuyor" şeklinde konuştu.

Screenshot_10

KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEK ÇEKMEKÖY'DE DE GÖRÜLDÜ

Çekmeköy'de de ormanlık alanın yakınındaki binalarda oturan vatandaşlar evlerinde yaşadıkları böcek istilasından oldukça rahatsız olduklarını belirterek çözüm istedi. Daire sakini Zeynep İskender, "İki-iki buçuk senedir burada oturuyoruz. Geçen sene vardılar ama bu kadar değillerdi. Özellikle dün sürü halindeydiler. Arı kolonisi gibiydiler. Biz internetten araştırdık. Kokarca böceğiymiş, Çin'den Amerika'ya Amerika'dan da Türkiye'ye gelmiş. Alerjik reaksiyona sebep olabiliyorlarmış ciltte. Camı açamıyoruz. Tel taktırdık ama telden içeri giriyorlar. Havalandıramıyoruz evi, büyük bir problem yaşıyoruz. Rahatsız edici bir durum. Çamaşır falan da asamıyoruz. Balkona hiçbir şekilde çıkamıyoruz. İstila etmiş durumdalar her tarafı. Terasta da aynı şekilde fazlalar. İlaçlama yapmaya çalıştık ama çok fazla fayda göstermedi. Bunun bir bütün olarak yapılması gerekiyor. Ormanın ve binanın ilaçlanması lazım" dedi.

"BİNALARDAKİ ISI DEĞİŞİMLERİ ONLARI CEZBEDİYOR"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, "Bu tür istilacı bir tür, anavatanı Uzakdoğu ülkeleri olarak geçiyor. Türkiye'ye iki giriş noktası var gibi görünüyor, Artvin ve İstanbul. Şu anda Karadeniz sahil hattı boyunca çok yerde görülmekte. Önemli bir istilacı tür. Üç yüzden fazla bitki türü ile beslendiği tespit edilmiş. Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor" şeklinde sürdürdü.

Screenshot_11

Doç. Dr. Hızal, "Özellikle Eylül sonu Ekim başı, havaların soğumaya başladığı dönemde yer arıyor. Binalardaki ısı değişimleri onları cezbediyor ve oralara gidebiliyor. Özellikle binalar daha korunaklı, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları, kitaplık arkaları çok ciddi saklanabileceği yerler" dedi.

''KİMYASAL MÜCADELE, ATTIĞINIZ İLAÇ BAŞKA CANLILARI DA ÖLDÜRME DURUMUNDA OLDUĞU İÇİN SIKINTILI''

Hızal, "Bu tür tabii ki, insanlar için rahatsızlık verici olabiliyor. Oldukça büyük bir tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunulduğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yayması insanlar için hoş karşılanmıyor. Özellikle evin içerisinde dolaşması rahatsızlık veriyor" dedi.

Doç. Dr. Hızal, "Bu oldukça sıkıntılı bir durum yaratabiliyor. Bunlarla mücadele yöntemleri arasında değişik yöntemler var. Kimyasal mücadele, biyolojik mücadele ancak kimyasal mücadele şöyle bir dezavantajı var. Attığınız ilaç hedef türümüz olan bu tür dışında başka canlıları da öldürme durumunda olduğu için kimyasal mücadele sıkıntılı.

Biyolojik mücadele, yıllarca yapılan çalışmalarda yumurta paraziti üzerine, yani bu böceğin koyduğu yumurtaya arız olan ve onunla beslenip popülasyonu düşüren canlılar üzerine çalışmalara başlandı. Bunun birkaç türü var ama Türkiye'de doğal tür olarak bulunmuyor. Yurt dışından getirilmesi planlanıyor. Bunun da başarılı olmama ihtimali var. Çünkü Türkiye doğasında olmadığı için bu böceklerin uyum sağlaması önemli. Uyum sağlarsa başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

Screenshot_13

''MÜCADELE İLE BU BÖCEK BİTMEZ AMA POPÜLASYONU AZALTILABİLİR''

'Ev içlerinde çok sayıda olması durumunda torbalı elektrik süpürgeleriyle bunların çekilerek çıkartılıp bir poşete konduktan sonra sıkıca da ağzı kapandıktan sonra çöpe atılabilir' diyen Doç. Dr. Hızal, " Üç dört şekilde mücadele ediliyor. Ama biter mi, bitmez. Popülasyon biraz azaltılabilir. Çünkü bu sadece park bahçelerde değil, ormanlık alanlarda da bulunduğu için ormanlık alanlardan park bahçelere, park bahçelerden ormanlık alana geçiş yapıyor. Şu yapılabilir, ergin dönemlerinde uçma dönemlerinde fenomen tuzakları asılarak en azından park bahçelerin çevresindeki binalarda yaşayan insanlar için bir fayda sağlanabilir" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Kahreden ölüm! Maden ocağında iki kayanın arasında sıkıştıKahreden ölüm! Maden ocağında iki kayanın arasında sıkıştı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çekmeköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.