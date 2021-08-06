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  4. İstanbul'u kül bulutu sardı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan önemli uyarı

İstanbul'u kül bulutu sardı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan önemli uyarı

06.08.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan üzerinden gelen küller İstanbul'da kül bulutu oluşturdu. İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" uyarısında bulundu.

Yunanistan üzerinden İstanbul'a gelen kül bulutuyla ilgili olarak İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Kadıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yunanistan
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