İstanbul'u lodos vurdu: Zeytinburnu'nda uçan çatı dört aracı kullanılamaz hale getirdi

Olay saat 22.30 sıralarında Veliefendi Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı yerinden koparak caddeye uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddenin boş olması olası bir faciayı önledi. Yerinden koparak caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi. Büyük bir gürültü ile yerinden koparak caddeye uçan çatıyı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği caddeyi her iki yönden şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Bu sırada itfaiye ekipleri çatıdan koparak beş katlı binaya asılı kalan ve büyük bir tehlike arz eden parçayı da keserek aşağı düşürdü.

Üzerine çatının düşmesi ile kullanılamaz hale gelen dört otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra yerinden koparak caddeye uçan çatı iş makineleri yardımı ile kaldırıldı. Ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.