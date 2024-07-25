İstanbul'u yağışlı hava etkisi altına alacak! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı! AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul'da olumsuz hava alarmı verildi. AKOM, İstanbul genelinde saat 21.00'den itibaren sağanak yağışın etkili olacağını ifade etti. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin yüzde 5 azaltılması kararı alındı.

SEFERLER AZALTILACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu. Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır