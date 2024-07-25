HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'u yağışlı hava etkisi altına alacak! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı! AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul'u yağışlı hava etkisi altına alacak! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı! AKOM'dan uyarı geldi

25.07.2024 18:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu. Diğer yandan da AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı uyarısında bulundu. Yağışların, cuma akşamı 17.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'u yağışlı hava etkisi altına alacak! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı! AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul'da olumsuz hava alarmı verildi. AKOM, İstanbul genelinde saat 21.00'den itibaren sağanak yağışın etkili olacağını ifade etti. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin yüzde 5 azaltılması kararı alındı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

SEFERLER AZALTILACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

AW254378_03

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

AW254378_01

İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu. Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Sıcaktan kafenin ortasında hüngür hüngür ağladı Sıcaktan kafenin ortasında hüngür hüngür ağladı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul istanbul sabiha gökçen havalimanı
En Çok Okunan Haberler
İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye!

İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye!

'Foşur foşur' ceza ödedi! Ödediği meblağ isyan ettirdi

'Foşur foşur' ceza ödedi! Ödediği meblağ isyan ettirdi

Sıcaktan kafenin ortasında hüngür hüngür ağladı

Sıcaktan kafenin ortasında hüngür hüngür ağladı

Türkiye'nin konuştuğu olaydan bir dava daha çıktı 'O büyük bir tefeci'

Türkiye'nin konuştuğu olaydan bir dava daha çıktı 'O büyük bir tefeci'

Çatalca'da patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu

Çatalca'da patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu

Terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan 3 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.