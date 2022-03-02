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İstanbul'u Yunan toprağı gibi göstermişti! Skandal olay sonrası ABD'li kanal özür diledi!

02.03.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ABD'li CBS News kanalının savaş yayını sırasında İstanbul'u Yunan toprağı gibi göstermesi gündeme oturdu. Skandal sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un savaşa ilişkin haberde büyük bir skandala imza ABD menşeli CBS News televizyonuna gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

İstanbul'u Yunan toprağı gibi göstermişti! Skandal olay sonrası ABD'li kanal özür diledi!

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal operasyonu yedinci gününde devam ederken, sıcak bölgede yaşananlar tüm dünyadaki haber kanallarında birinci sırada yer almaya da devam ediyor.

Bu doğrultuda yayın yapan kanallardan biri olan ABD'li CBS News, savaş yayını sırasında kullandığı bir görüntü ile skandala imza attı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren CBS News televizyonu yönetimi, yayında yer alan haritada İstanbul’un yanlış temsil edilmesi nedeniyle özür diledi.

Kanal yönetiminin özür yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’u Türkiye’nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.”

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FAHRETTİN ALTUN YAZI GÖNDERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine derhal harekete geçerek, bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istemişti. Altun, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Yunanistan
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