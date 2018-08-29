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İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 19:38 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ümraniye'de bir markette alışveriş yapan kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Alınan bilgiye göre, 27 Ağustos'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu'na başvuran Ö.Y, 14 yaşındaki kızı S.E'nin Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'ndeki markette alışveriş yaparken bir kişi tarafından tacize uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, verilen eşkal doğrultusunda marketteki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.


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