İstanbul Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinlerinden açıklama! 'Tedirginiz'

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi sınırlarındaki 62 bin 503 metrekarelik alan riskli ilan edildi. İlanın ardından mahalleli binalarının eski olduğu için yenilenmesi gerektiğini belirtti. Mahalleli depreme karşı yenilenecek binaların daha güvenli olduğunu savundu. Doğudan Eşref Bitlis Caddesi, Batıdan Mandıra Caddesi, Kuzeyden Çınar Caddesi, Güneyden Arzuhal Sokak arasındaki alanı kapsayan alan havadan da görüntülendi. Öte yandan riskli ilan edilen alanın hemen yanında bulunan Elmalıkent Sitesi sakinleri ise çok tedirgin. Binalarının eski ve hasarlı olduğunu belirten site sakinleri, riskli bölgeye alınarak binalarının bir an önce yenilenmesini istiyor.

"RİSKLİ ALAN OLMASI DOĞRU"

Mahalle sakini Orhan Özaltın, "Buranın riskli alan olması doğru, şu anda binalar sağlıklı değil. Binaların hepsi eski." diye konuştu. Taner Tay ise, "Her şeyden önce en önemlisi insan sağlığıdır. Yaşanan depremler, en son İzmir'de yaşanan üzücü hadiselerden sonra dairelerin metrekareleri, kar amacı, rant... Bunların hepsi en son planda gelir" şeklinde konuştu.