HABER

İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Çanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladı
İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptıİstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye yangın apartman

En Çok Okunan Haberler

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.