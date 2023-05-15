İSTANBUL ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs İstanbul Ümraniye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu oy oranları

Ümraniye seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri açılan sandık sayısı doğrultusunda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları merak konusu oldu. Peki, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seçim sonuçlarında son durum arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Mynet.com Ümraniye seçim sonuçları canlı takip ekranı...
İstanbul Ümraniye seçim sonuçları, Mynet.com'da yer alan 'seçim 2023 özel' sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.
İstanbul Ümraniye seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz.
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İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ
İSTANBUL 1. BÖLGE
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
İSTANBUL 2. BÖLGE
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU
İSTANBUL 3. BÖLGE
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ