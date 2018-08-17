İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYAN KİŞİ YAKALANDI

Haber/Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Ümraniye'de boşandığı eşini bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı.
Ümraniye'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Hamdi S. boşandığı eşi Mercan S.'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Hamdi S. polisin yaptığı çalışma sonrası Esenyurt'ta yakalandı. Hamdri S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
3 çocuk sahibi çift 2 ay önce boşanmış elinde bıçak ve çiçekle Mercan S.'nin karşısına çıkan Hamdi S. barışma teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklamıştı.
Görüntü dökümü
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- Şüphelinin asayiş bürodan çıkışı
-olayla ilgili görüntü
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