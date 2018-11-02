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İstanbul, Ümraniye'de metro inşaatının olduğu bölgede meydana gelen göçükte en az bir kişi hayatını kaybetti

02.11.2018 08:35 | Son Güncelleme

Ümraniye'de metro inşaat çalışmalarının yapıldığı bölgede göçük meydana geldi. Olayda Bir cadde çökerken, bölgedeki bir güvenlik kulübesi de göçük altında kaldı. Göçüğün yaşandığı esnada güvenlik kulübesinde bulunan iki güvenlik görevlisinden birisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul, Ümraniye'de metro inşaatının olduğu bölgede meydana gelen göçükte en az bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde metro inşaat çalışmalarının yapıldığı bölgede göçük meydana geldi.

Olayda Bir cadde çökerken, bölgedeki bir güvenlik kulübesi de göçük altında kaldı.

Kulübede bulunan iki güvenlik görevlisinden birisinin göçükte hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" dendi.

Çevredeki üç bina, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Belediye, bölgeye doğalgaz akışını da kesmiş durumda.

Arama - kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Göçüğün meydana geldiği bölgede Dudullu - Bostancı metro hattının Parseller İstasyonu ile Depo Sahası durakları arasındaki tünelinin genişletme çalışmaları yapılıyordu.

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