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İstanbul'un 2'nci barosu kuruldu: İstanbul 2 No'lu Baro

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliğinin verdiği yetkinin ardından kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No'lu Baro, tüzel kişiliğini kazandı.

İstanbul'un 2'nci barosu kuruldu: İstanbul 2 No'lu Baro

İki gün önce Haliç Kongre Merkezi'nde kuruluş genel kurulunu yapan yeni baro, başkan ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini belirledi.

Avukat Gönül Yıldız'ın başkan seçildiği İstanbul 2 No'lu Baro, Türkiye Barolar Birliğine bildirimde bulunulmasının ardından tüzel kişilik kazandı.

Baronun yönetim kurulunda ise Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı, Şengül Karslı, Mustafa Ağca, Özcan Dolapçıoğlu, Yasin Şamlı, Perihan Özdemir, Gökhan Taran ve Hatice Akkaya yer alıyor.

BAŞKAN VE YÖNETİM BELİRLENECEK

Avukat Necati Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimin Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesinin ardından İstanbul 2 No'lu Baro'nun tüzel kişilik kazandığını belirterek, birliğin de bunu Adalet Bakanlığına ileteceğini söyledi.

İstanbul 2 No'lu Baro'nun tüzel kişiliğini kazanmasıyla Türkiye'nin 81'inci barosunun kurulmuş olduğunu ifade eden Ceylan, yine Bayburt'ta da baro kurulması için çalışmaların olduğunu dile getirdi.

Ceylan, ekim ayının ilk haftasında seçimli olağan genel kurul yaparak başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulunu, Türkiye Barolar Birliği delegesini seçeceklerini belirterek, 3 Ekim'de yapılacak olağan genel kurulda ilk gün çoğunluk sağlanamazsa sonraki hafta toplanılacağını aktardı.

Geçen günlerde yapılan toplantının kuruluş genel kurulu olduğunu dile getiren Ceylan, "Bu hafta yapılacak olan bizim ilk genel kurulumuz olacak. Yasal düzenlemenin ardından Türkiye'de kurulan ilk baro olduk. Yine 81 baro içerisinde üye sayısı açısından İstanbul 2 No'lu Baro, Türkiye'de 10-11'inci sırada yer alıyor. Baromuzda 2 bin 55 üyemiz var. İstanbul'da 49 bini aşkın avukat bulunuyor." dedi.

'YENİ BAROLAR KURULABİLİR'

Ekimde yapılacak baro genel kurulu seçim sonuçlarının ardından İstanbul'da 3 ve 4'üncü baronun da kurulabileceğini belirten Necati Ceylan, şunları söyledi:

"Birden fazla baro pratik olarak mesleki dayanışmada olsun, meslek sorunlarının çözümünde olsun, hukuk standartlarının yükseltilmesinde olsun, faydalı olacaktır. 2 No'lu Baro'dan sonra baroların kurulabileceğini düşünüyorum. Çünkü özgür olarak baronuzu seçebiliyorsunuz. Birden fazla baronun mesleğe, adalete, ülkemize de katkıları olacağını düşünüyorum. Çünkü problemlerimiz çok. 49 bin kişinin genel kurulunun statta yapılması lazım. Dünyanın da en kalabalık barolarından biri."

(AA)

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