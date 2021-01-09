İstanbul'un barajlarında kırmızı alarm: Bir iki aylık su kaldı

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’lerin altına kadar düştü. Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. İstanbul'un su problemini değerlendiren Gökhan Turhan, su sıkıntısının kırmızı alarm verdiğini söyleyerek, ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Turhan, ”İstanbul'da su sıkıntısı çok ciddi. Hatta kırmızı alarm veriyor diyebiliriz. En son verilerle yüzde 20’ler civarında bir suyumuz kaldı. Biliyorsunuz ki barajlar sıfıra sıfır kullanılmıyor yüzde 10’un altında barajlar işlevlerini kaybediyor. Tahmini olarak İstanbul’un bir iki aylık suyu kaldı” diye konuştu.

'YAĞMUR SUYUNDAN 10 KAT DAHA MALİYETLİ'

Suyun petrolden daha önemli duruma geleceği günlerin artık çok yakın olduğunun altını çizen Turhan, "Suyu deniz suyundan elde etme projesi de var. Fakat bu yüksek maliyet istiyor. Yağmur suyundan 10 kat daha maliyetli. Kimsenin bu maliyetlere katlanacağını düşünmüyorum. Bu yüzden derelere, su havzalarına sahip çıkmalıyız. Toplum olarak el birliğiyle destek vermemiz gerekiyor" diye konuştu.