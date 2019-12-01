İstanbul'un barajlarında son durum!

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışın olmaması barajlardaki su seviyelerini aşağılara çekti. Karşılaşılan bu durum "İstanbul'da su sorunu yaşanacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Kuraklık, siyasette de polemiklere yol açtı.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANI 35,73

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son verilere göre 35,73 dolu ve yüzde 64,27 boş olarak görülüyor. İSKİ'nin verilerine göre son 15 günde barajlardaki doluluk oranı yüzde 36,08'den 35,73'e düştü.

SON İKİ GÜNDEKİ YAĞIŞLAR SEVİNDİRDİ

Kentte son iki günde yağan ve henüz İSKİ'nin 'barajlarda doluluk oranı' verilerine yansımayan yağışların ardından bu oranın biraz daha yükselmesi bekleniyor.

İşte barajlardaki doluluk oranları:



Büyükçekmece Barajı: 36,83

Sazlıdere Barajı: 36,23

Ömerli Barajı: 29,06

Darlık Barajı: 40,85

Elmalı Barajı: 40,85

Alibeyköy Barajı: 35,15

Terkos Barajı: 53,86

Istırancalar Barajı: 43,90



