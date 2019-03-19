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İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve "İstanbul'un ilk fotoğrafları" olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesinde açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Prangey'in 1842'de başladığı fotoğraf seyahati esnasında uğrak yerlerinden biri olan Anadolu ve İstanbul'da 1843'te çektiği fotoğraflar, birçok uzman ve tarihçi tarafından "İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafları" olarak kabul ediliyor.

İstanbul fotoğrafları arasında, Beyazıt Kulesinden çekilen ve İstanbul'un o dönemki manzarasının görüldüğü fotoğraf öne çıkıyor. Nuruosmaniye Camii'nin merkezini oluşturduğu fotoğrafta, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camiilerinin ardından Boğaziçi ve Marmara denizi görülüyor.

Türkiye'nin bilinen ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor

New York'ta 30 Ocak'tan bu yana sergilenen fotoğraflar, insanları 19. yüzyıl tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
"Monumental Journey (Anıtsal Yolculuk)" adlı serginin "Anadolu" olarak geçen bölümündeki İstanbul fotoğrafları arasında, Beyazıt Kulesi'nden çekilen ve İstanbul'un o dönemki panoramik manzarasının görüldüğü fotoğraf öne çıkıyor.
Nuruosmaniye Camisi'nin merkezini oluşturduğu fotoğrafta, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya'nın yanı sıra Boğaziçi ve Marmara Denizi görülüyor.
İstanbul'daki farklı binaların yakın plan çekimlerinin yer aldığı sergide, Prangey'in atının sürücüsünün portresi de yer alıyor.
O dönem Osmanlı topraklarında yer alan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın panoramik bir fotoğrafının yer aldığı sergide Suriye, Mısır ve Filistin'den de birçok kare bulunuyor.

PRANGEY VE EŞSİZ FOTOĞRAF YOLCULUĞU

PRANGEY VE EŞSİZ FOTOĞRAF YOLCULUĞU
Tarihçi ve arkeolog vasıfları da olan Prangey, fotoğrafçılıkta "Dagerreyotype" olarak bilinen fotoğraf tekniğinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.
Kilolarca ağırlıktaki makinesiyle 1842'de bir fotoğraf yolculuğuna çıkan Prangey, 3 yıl boyunca İtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Mısır gibi coğrafyalarda binden fazla fotoğraf çekti.
Sanatçının birçok yeni teknik deneyerek çektiği fotoğraflar dünyanın en eski fotoğraf arşivi olarak biliniyor.
Prangey'in yaklaşık 120 karesine yer verilen fotoğraflardan oluşan sergi 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
istanbul New York Metropolitan Sanat Müzesi

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