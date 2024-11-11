İstanbul'un birçok yerinde var! Şimdi de Fatih'teki börekçide çıktı... Bakın kıyma yerine ne koymuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleme devam ediyor. Listede birçok firma ve marka yer alırken, vatandaş bu listeyi yakından takip etmeye devam ediyor.

İSTANBUL'UN BİRÇOK YERİNDE GÖRMEK MÜMKÜN

Bakanlığın güncellediği ve 7 Kasım'da kamuoyuna duyurulan listede İstanbul'un birçok yerinde bulunan 'Sarıyer Börekçisi' yer aldı.

KIYMANIN İÇİNDEN SAKATAT ÇIKTI

Börek için hazırlanan ve içinde kırmızı et olduğu belirtilen harcın içine sakatat (Taşlık) tespiti yapıldığı listede yer aldı.

Bu İstanbul'da yaşanan ilk börek skandalı değil. Bakanlık tarafından 2 Ekim tarihinde yayınlanan listede 3 ayrı Sarıyer Börekçisi'nin yer aldığı görülmüştü. Sultangazi'deki bir şubede kıymalı böreklerde kanatlı hayvan eti ve sakatat, Pendik'teki bir şubede sakatat-baş eti ve Kağıthane'de bulunan bir şubede de hayvan taşlığı tespit edilmişti.

TARİHİ SARIYER BÖREKÇİSİ HABERLERDEN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

3 börekçideki skandal durumun haberinin gündem olmasından sonra Sarıyer Merkez'de yer alan Tarihi Sarıyer Börekçisi ise bir açıklama yapmıştı. Börekçi, 1895 yılından beri faaliyette olduklarını belirterek, "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz" ifadesi kullanıldı.

"BİZİMLE AYNI İSMİ KULLANARAK FAALİYET GÖSTEREN DİĞER FİRMALARLA HİÇBİR BAĞIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

İsmi geçen firma ile bağlantılarının olmadığını dikkat çeken börekçi, şu sözleri kullanarak açıklamasını sonlandırdı:

"Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer firmalarla hiçbir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi sadece Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren resmi gerçek ve tek yerinden temin etmelerini rica ederiz."