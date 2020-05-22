İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

D-100 Karayolu, Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren araç kuyruğu oluştu. Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtildi.

HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU



Öte yandan bu sabah, yağmurun da etkisiyle D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: DHA-AA

