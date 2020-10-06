HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un 97 yıl önce bugün düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

13 Kasım 1918 sabahının İstanbul için karanlık olduğunu belirten Yerlikaya, "55 gemi ile başlayan işgali, Haydarpaşa’dan takip eden Atatürk, 'Geldikleri gibi giderler' diyor, milli irademizi, aleme beyan ediyordu. Başkomutanımız, İstiklal Şairimizin tarif ettiği cepheden emindi." diye konuştu.

20201006_2_44695991_58673156_Web

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu cephe, komutanını yanıltmadı. 'Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' beyti, İstanbul’da tecelli etti. Anadolu’daki her çarpışmada akan kanlarımız, toprağa düşen canlarımız, yılmaz irademiz bir sel gibi, önüne çıkan her engeli aştı. İstanbul’u namahrem elinden kurtardı. Geldikleri gibi gittiler. Düşman, ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak 6 Ekim’de çekip gitti. Cihanın yarısı İstanbul ve aziz milletimizin her türlü varlığını korumak için aynı ruh, aynı duruş, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın ruhu şad, vatan cephemiz ebede kadar sarsılmaz olsun."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul’un kurtuluşunun milletin varlık ve onur mücadelesinin; özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en değerli ifadelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın azizi kahramanlarının emanetidir. Çağdaş ve güçlü bir Cumhuriyet’in olumlu yurttaşları olarak İstanbul’a sahip çıkmak, bu eşsiz şehri mutlu ve müreffeh kılmak, dünya başkenti olma vasfını daha da ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bu azim ve ilhamı veren, İstanbul’a değer katmış herkesi minnet ve şükranla yad ediyoruz."

20201006_2_44695991_58673158_Web

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı.

Törene İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Valilik ve İBB yetkilileri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve askeri erkan katıldı.

Törene katılanlar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyorBaşkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor
Yaşadıklarını unutmadı: Her gördüğünde aynı acıyı yaşıyor
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Uzmanlar uyardı! İstanbullular perşembe ve cuma gününe dikkat
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.