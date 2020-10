İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un 97 yıl önce bugün düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

13 Kasım 1918 sabahının İstanbul için karanlık olduğunu belirten Yerlikaya, "55 gemi ile başlayan işgali, Haydarpaşa’dan takip eden Atatürk, 'Geldikleri gibi giderler' diyor, milli irademizi, aleme beyan ediyordu. Başkomutanımız, İstiklal Şairimizin tarif ettiği cepheden emindi." diye konuştu.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu cephe, komutanını yanıltmadı. 'Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' beyti, İstanbul’da tecelli etti. Anadolu’daki her çarpışmada akan kanlarımız, toprağa düşen canlarımız, yılmaz irademiz bir sel gibi, önüne çıkan her engeli aştı. İstanbul’u namahrem elinden kurtardı. Geldikleri gibi gittiler. Düşman, ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak 6 Ekim’de çekip gitti. Cihanın yarısı İstanbul ve aziz milletimizin her türlü varlığını korumak için aynı ruh, aynı duruş, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın ruhu şad, vatan cephemiz ebede kadar sarsılmaz olsun."