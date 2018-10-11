İstanbul'un en çok flört edilen nikah salonları belli oldu

1 / 10 10- BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Online tanışma uygulaması happn, düğünlerde çocuklarına eş arayanların sadece anneler olmadığını, bekarların da happn üzerinden birbirlerini beğenerek, kendilerine uygun bir eş arayışına girdiğini ortaya çıkardı. Bu verilere göre listenin 10. sırasında Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi var.