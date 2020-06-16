HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'un en önemlileri arasında! Elmalı Barajı'nda dikkat çeken değişim

İstanbul'un en önemlileri arasında! Elmalı Barajı'nda dikkat çeken değişim

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

İstanbul'un önemli barajları arasında bulunan Elmalı Barajı'nın son görüntüsü dikkat çekti. Barajın üzerinin yeşil tabakayla kaplandığı görüldü. Havadan fotoğraflanan barajın neden bu şekli aldığı ise merak konusu oldu.

Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda Haliç ve İstanbul boğazındaki kirlilik dikkat çekerken bu sefer Elmalı barajının yüzeyi yeşil renge bürünmesi görüntülendi.

İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.

Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.
Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu.
Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.
Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti.
Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Süper Lig devi bombayı patlattı

Süper Lig devi bombayı patlattı

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti

Denizin rengi böyle değişti

Gören tarlaya akın ediyor!

Gören tarlaya akın ediyor!

Yüksek libidosuyla neslini kurtaran 100 yaşındaki Diego emekliye ayrıldı!

Yüksek libidosuyla neslini kurtaran Diego emekliye ayrıldı!

Bingöl depreminin simgesi yaşlı çiftin hikayesi hüzne boğdu

Depremin simgesi haline geldiler! Yürek yakan acı

Ünlülerin yaşadığı siteyi domuzlar bastı

Ünlülerin yaşadığı siteyi domuzlar bastı

Kırmızı listede yer alıyor! Kars'ta alaca sansar görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Kars'ta görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.