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  4. İstanbul'un en uzun isimli camisi! Adını kimse söyleyemiyor

İstanbul'un en uzun isimli camisi! Adını kimse söyleyemiyor

14.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te bulunan Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii, İstanbul’un en uzun isimli camisi olarak kayıtlarda yer alıyor. 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemeye çalışırken eğlenceli anlar yaşandı. 2 katlı, küçük camii drone ile havadan görüntülendi. Caminin ismini söylemekte zorlanan bir kişi, ''Yok eyvallah kalsın söyleyemem. Unuttum bile'' dedi.

İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye Kadı Hüsamettin ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanı caminin haziresine eklenmesiyle 18 sekbanın isimi de camiye eklenmiş oldu. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiye onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul’un en uzun isimli camisi çıktı. Tam 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemekte güçlük çekti.

''BU RÖPORTAJDAN SONRA GİRECEĞİM''

Caminin ismini söylemekte zorluk yaşayan Emre Coşkun, “Buradaki bütün camilere girdim. Bu camimin de çok önünden geçtim ama girmedim. Ama bu röportajdan sonra gireceğim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. İsmi tam aklımda kalmadı” diye konuştu.

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''BU CAMİNİN EN UZUN İSİMLİ CAMİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Camiyi bundan sonra hep ziyaret edeceğini söyleyen Ali Azam, “Bu caminin en uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim bundan sonra ziyaret ederim” ifadelerini kullandı.

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''YOK EYVALLAH KALSIN SÖYLEYEMEM''

Cami hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Tolga Sarı, “Bu cami hakkında hiçbir bilgim yok, hatta buradan geçerken görmedim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum, ismini bile bilmiyorum. Yok eyvallah kalsın söyleyemem. Unuttum bile, gezmeye geldiğim bir gün ziyaret ederim” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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