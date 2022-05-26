HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'u kim fethetti? İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı?

İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'u kim fethetti? İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı?

26.05.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un fethi gündemde yer alıyor. Hazreti Muhammed (S.A.V.) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü yaklaşıyor. İstanbul'un fethine sayılı günler kala, bu özel gün hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki İstanbul'un fethi zaman? İstanbul'u kim fethetti? İşte İstanbul'un fethi ile ilgili merak edilenler!

İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'u kim fethetti? İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı?

İstanbul'un fethi tarihte çok önemli bir yere sahiptir. Bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açan fetih olarak geçen İstanbul'un fethi, 29 Mayıs'ta coşkuyla kutlanacak. Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşındayken büyük zafer sonucu olan İstanbul'un fethi yaklaşırken, İstanbul'un fethi ne zaman şeklinde araştırmalar başladı. İşte İstanbul'un fethine dair hakkında araştırılan tüm detaylar...

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN?

İstanbul'un Fethi, Kostantiniyye'nin Fethi veya Konstantinopolis'in Düşüşü, 6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir.

İSTANBULU'UN FETHİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Babası Sultan II. Murad'ın ölümünün ardından 1451'de ikinci kez tahta çıkan II. Mehmed, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. II. Mehmed ilk olarak Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini verdi.

İmparator Konstantin, II. Mehmed'e hisarın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi ancak Mehmed elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi ancak Mehmed elçileri yine reddetti. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece boğazın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu.

İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'u kim fethetti? İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı?

Boğazdan geçecek gemiler bundan böyle geçiş için para ödemek zorundaydı. Aksi takdirde gemiler top atışıyla batırılacaktı. 1452 sonlarında ödeme yapmayı reddeden bir Venedik gemisi batırılarak kaptanı ve tayfası tutuklandı.

Bu gelişmeler karşısında İmparator Konstantinos, Papa ve İtalyan şehirlerinden umutsuzca yardım talebinde bulundu ama bu talebi sonuçsuz kaldı. Yalnızca Cenova 1452'nin kasım ayında yardım gönderdi. Konstantinopolis'teki asker sayısı 8 bin civarındaydı, limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Osmanlı ordusundaki asker sayısı ise en az 50 bindi. Ayrıca II. Mehmed yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir donanma hazırlatmıştı. Bu donanma bahar aylarında boğazın Marmara girişine ulaştı.

İSTANBUL FETHİNİN KAÇINCI YILI?

Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı. 2022 yılında İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza anı saniye saniye görüntülendi: Kadın perişan haldeydiKaza anı saniye saniye görüntülendi: Kadın perişan haldeydi
Gelen kurşunla yere böyle yığıldıGelen kurşunla yere böyle yığıldı
Diş hekimini katleden caniden akılalmaz sözlerDiş hekimini katleden caniden akılalmaz sözler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.