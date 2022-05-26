İstanbul'un fethi nerede kutlanacak? sorusunun yanıtı Pazar gününün yaklaşması sebebiyle şimdiden merak konusu oldu. Fetih İstanbul'da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Peki İstanbul'un fethi nerede kutlanacak? İstanbul'un fethi kutlamaları nerede, ne zaman kutlanacak? Konuya ilişkin bilgileri sizler haberimizde...

İSTANBUL'UN FETHİ NEREDE KUTLANACAK?

İstanbul'un fethi kutlamaları Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMALARI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamalarının; Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL NASIL FETHEDİLDİ?

Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek "Fatih" unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazar gününe denk geliyor.



