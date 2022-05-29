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İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı... Ayasofya üzerinde görsel şölen!

29.05.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan gökyüzü video haritalama (skymapping) teknolojisi ile İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü, Ayasofya Camii'nde görkemli bir gösteri ile kutlandı.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı... Ayasofya üzerinde görsel şölen!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını, Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.

Gösterilerde, 1453'te henüz 21 yaşında İstanbul'u fethedip Osmanlı Devleti'ni üç kıtada hüküm süren dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri, gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi üzerinde verildi.

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Fethe dair bilgilerin görsellerle zenginleştirildiği coşkulu anlatımda, "Fethin nişanesi Ayasofya'da ezan susmayacak, İstanbul ebediyen Fatih'in adıyla anılacak" ifadesi kullanıldı.

GALATA KULESİ'NDE GÖRSEL ŞÖLEN

Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte ise İstanbul'un fethini anlatan görseller ışık ve video mapping yöntemi ile kuleye yansıtıldı.

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Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih suresi de yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii İstanbul
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