İSTANBUL'UN FETHİ YIL DÖNÜMÜ: İstanbul'un fethi kaçıncı yıl dönümü? İşte Fatih Sultan Mehmet'in başarısı ile günün anlam ve önemi

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 2023 Pazartesi gününün gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu anlamlı günde vatandaşlar internette "29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin kaçıncı yılı? İstanbul nasıl fethedildi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, İstanbul'un fethinin yıl dönümü hakkında detaylar...

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

İstanbul Fethi 1453'te gerçekleşti. Bu sene İstanbul’un fethinin 570 yılı kutlanıyor.

FATİH SULTAN MEHMET'İN BAŞARISI VE İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.