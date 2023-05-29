İSTANBUL'UN FETHİ YIL DÖNÜMÜ: İstanbul'un fethi kaçıncı yıl dönümü? İşte Fatih Sultan Mehmet'in başarısı ile günün anlam ve önemi

İstanbul’un Fethi 29 Mayıs 2023 Pazartesi gününün gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu anlamlı günde vatandaşlar internette "29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin kaçıncı yılı? İstanbul nasıl fethedildi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, İstanbul'un fethinin yıl dönümü hakkında detaylar...
İSTANBUL'UN FETHİ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?
İstanbul Fethi 1453'te gerçekleşti. Bu sene İstanbul’un fethinin 570 yılı kutlanıyor.
FATİH SULTAN MEHMET'İN BAŞARISI VE İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.
- Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek "Fatih" unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.