İstanbul'un fethinde kullanılmıştı! Edirne'deki Fatih Köprüsü tehlike altında

Faith Körüsü ile ilgili bilgi veren Tarihçi Altay Bayatlı, kütüklerin köprüye, baskı uyguladığını belirterek, "Çok dikkatli olunması lazım. Bunların çok ciddi bir ağırlığı var ve köprüye zarar veriyorlar. Köprü 2.kez tıkandı" dedi.

Edirne'de, bölgenin aşırı yağış alması ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 13 Ocak'ta Tunca Nehri'nde yaşanan taşkının getirdiği dev kütük ve ağaç molozları, Edirne Sarayı'ndan Hasbahçe'ye geçişleri sağlamak amacıyla yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih seferinde üzerinden geçtiği, Fatih Köprüsü'nün kemer gözlerini tıkadı. Köprünün gözleri, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Bölgede yağan karların erimesinden dolayı nehir debisinde yaşanan yükselişle birlikte tarihi köprünün gözlerine yeniden irili ufaklı ağaç molozları taşındı ve ikinci kez tıkanmasına neden oldu.

'TARİHİ KÖPRÜYE BUNLAR ZARAR VEREBİLİR'

Edirneli tarihçi Altay Bayatlı, köprünün risk altında olduğunu belirterek, "Kütüklerin köprü gözlerinin içerisinde birikmesi doğru değil. Bu köprüye zarar verebilir. Aynı zamanda temizlik sırasında nehrin zeminine çeşitli aletlerin inmemesi gerekiyor. Kütüklerin ciddi bir ağırlığı var ve köprüye baskı uyguluyorlar. Bu baskı sonucunda da köprünün zarar görmesi çok olası" dedi. Fatih Köprüsü'nün çok önemli bir köprü olduğuna dikkat çeken Bayatlı, "Burası Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan, Osmanlı'nın erken dönemine tekabül eden bir köprü. İstanbul alınmadan önce Fatih, Edirne'de ikamet etmiştir. Bu sarayda yaşamıştır. Sarayı geliştirirken, İstanbul'u da aldıktan sonra iki sarayı daha da büyüterek, imar etmiştir. Bu köprünün değeri çok büyük" şeklinde konuştu.