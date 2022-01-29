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İstanbul'un gizemli adası! İnsan yaşamına ait çok az iz bulunuyor, çoğu kişi varlığından habersiz

29.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Riva Elmasburnu açıklarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, balıkçı kuşların uğrak noktası Eşşek Adası, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Denizcilerin yönünü kaybetmemesi için, adada bir de deniz feneri bulunuyor. Dalgalarla baş başa olan ada, drone ile çekilen görüntüsü ile görenleri mest ediyor.

İstanbul'un gizemli adası! İnsan yaşamına ait çok az iz bulunuyor, çoğu kişi varlığından habersiz

Turkuaz renkli sular üzerinde bulunan adanın havadan görüntüsü görenleri mest etti. Karadeniz kıyıları, Elmasburnu açıklarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, balıkçı kuşların durağı Eşşek Adası’nda insan yaşamına ait çok az iz bulunuyor.

PEK ÇOK KİŞİ BİLMİYOR

Ada genelinde hakim olan sessizlik ise en büyüleyici detaylardan biri. Riva Eşek Adası olarak anılan ada, pek çok kişi tarafından hala bilinmiyor. Ağaç bulunmayan, otlak bir bitki örtüsü ile kaplı olan Eşşek adası ıssız bir kara parçası haline gelmiş durumda. Denizcilerin yönünü kaybetmemesi için, adada bir de deniz feneri bulunuyor.
Dalgalarla baş başa, olan ada, drone ile çekilen görüntüsü ile görenleri mest etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz
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