İstanbul’un göbeğinde 180 aile ücretsiz sahip oldu! Hak sahipleri kura ile belirlendi

Son yıllarda şehirlerde artan betonlaşmaya karşı doğal yaşamı korumayı ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Ataşehir Belediyesi, bu hedef doğrultusunda Ataşehir Kent Bostanları projesi hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kura çekilişi yapılıp hak sahiplerinin belirlendiği projenin açılışı gerçekleştirildi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de katılımıyla gerçekleşen açılışta, kurada ismi çıkan 180 aileye bostan alanlarının tahsisi yapıldı. Açılış töreninde hak sahiplerine ekim yapacakları sebzelere ilişkin fidelerin yanı sıra, bahçe seti ve önlük de hediye edildi.

“SAYIYI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ataşehir‘in ilk bostanları bunlar. Bugün bin 600 küsur başvuran arasından 180 Ataşehirli bostanlarımızı kullanmaya hak kazandı. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz” dedi.

“BURADA BOSTAN KOMŞULUĞU DA BAŞLAYACAK”

Başkan Adıgüzel konuşmasının devamında, “Bu bostanları sadece hak sahiplerinin kullandığı alanlar olarak görmemek gerekiyor. Buralar sosyalleşme alanları, bostan komşuluğu başlayacak burada. Gördüğüm en önemli sorunlardan biri çocuklarımız gençler bitkilerin nerede yetiştiğini bilmiyorlar, nasıl yetiştiğini bilmiyorlar, onun için de bir fırsat. Burada kendi elleriyle her yaştan Ataşehirli sebzeler yetiştirecek, bitkiler yetiştirecek. Bunların büyümesini takip edecek. Bir yandan da iklim krizinden bahsediyoruz dünyada çok uzun zamandır. Su kaynaklarımızın azaldığından, sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz, bu çerçevede de bir farkındalık oluşturma isteğimiz var” ifadelerini kullandı.

“EVDEKİ SAKSILAR YETERLİ GELMİYORDU”

Bostanını eken vatandaşlardan Ayşegül Cevval, “Ne zamandır beklediğimiz bir şeydi aslında. Böyle toprakla uğraşmak istiyorduk. Evdeki saksıları artık yeterli gelmiyor. Küçük de olsa bir bostanımız var, bir tarlamız var” dedi. Burcu Yalçınkaya isimli bir vatandaş ise, “Öncelikle çok şaşırdım kuranın bana çıkmasına. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Özellikle şu zamanda böyle şeylere çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

ŞEHİR YAŞAMININ DAYATTIĞI İZOLASYON KIRILACAK

Açılışı yoğun katılımla gerçekleşen 'Ataşehir Kent Bostanı' projesinde kurada hak sahibi olmaya hak kazanmış kişilere 6 aylık periyotlar halinde dönemsel olarak, organik ürünlerini yetiştirebilecekleri bostan alanları sağlanıyor. Altı aylık dönemler kış ve yaz şeklinde ayrılacakken, dönem sonlarında yeni hak sahiplerinin belirlenmesi için ise yeniden kura çekilişleri yapılacak. Aynı aileden tek bir başvurunun alındığı Kent Bostanı projesi ile iklim kriziyle mücadele ve toplumsal bilinci artırma amacı doğrultusunda şehir yaşamının sunduğu izolasyonun kırılması hedeflenirken, özellikle şehir hayatında doğayla bağlantıyı güçlendirerek, bireyler arasındaki topluluk ruhunun ise tekrardan canlandırılması amaçlanıyor.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Toplamda 2 bin 353 kişinin başvuru yaptığı projeden yararlanacak hak sahipleri, 24 Eylül tarihinde yapılan kura çekilişiyle belirlendi. Projeye başvurmak için belirtilen şartlar arasında Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etmek, 18 yaş üstünde olmak ve bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmamak gibi maddeler yer alıyor.

ORGANİK BESLENME ŞANSINA ERİŞECEKLER

Proje kapsamında ismi kuradan çıkan 180 hak sahibi için, 1.5 x 3 metrekare büyüklüğünde sebze yatakları tahsis edildi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılan adımlara destek olacak projeyle, Ataşehirliler sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kentsel tarım ve permakültür uygulamaları aracılığıyla doğaya katkıda da bulunacaklar. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasaklandığı uygulama sayesinde vatandaşlar tamamen doğal yollarla sağlıklı gıdaya ulaşma imkânı elde edecek.

5 BİN FİDE ANTALYA'DAN GELDİ: BAHÇE SETİ VE ÖNLÜK HEDİYE EDİLDİ

Ataşehir Kent Bostanı projesinde ekimi yapılacak sebzelerin fideleri ise Antalya'dan sipariş verildi. Bostan alanına taşınan lahana, maydanoz, kıvırcık ve brokoli gibi çeşitli sebzelere ait 5 bin fide 180 aileye ücretsiz olarak dağıtıldı. Projede hiçbir detayı atlamayan Ataşehir Belediyesi, bostan alanları ve fidelerin yanı sıra ekim için gerekli olan önlük, kazma ve tırmık gibi alet ve ekipmanları da temin ederek bostan sahiplerine hediye etti.

SOSYAL BİR BULUŞMA NOKTASI DA OLACAK

Sürdürülebilir tarımı teşvik edip yerel halkın kendi gıdasını üretme becerilerini geliştirmesine de imkan sağlayan kent bostanlarında organik sebze ve meyve yetiştirilirken, aynı zamanda kompostlama ve geri dönüşüm uygulamaları da hayata geçiriliyor. Kent bostanları ayrıca, sosyal bir buluşma noktası olarak da önem taşıyor. Şehir sakinleri bu alanlarda bir araya gelerek hem doğayı koruma bilincini artırıyor hem de dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

YENİ BOSTAN ALANLARI YOLDA

Son yıllarda şehirlerde artan betonlaşmaya karşı doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla ortaya çıkan kent bostanlarının sayısını arttırmayı planlayan Ataşehir Belediyesi, bu kapsamda özellikle boş araziler ve atıl kalmış alanları değerlendirmeye alıp, yeni bostanlar için planlama yapıyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır