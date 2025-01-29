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  4. İstanbul'un göbeğinde 4 milyonluk kuyumcu vurgunu! O görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul'un göbeğinde 4 milyonluk kuyumcu vurgunu! O görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı

29.01.2025 16:21
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 16:21
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Kadıköy’de bir kuyumcuya giren hırsızlar, 4 milyon lira değerindeki altın ve pırlanta takıları çuvallara doldurup kaçtı! Ancak güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler, polis ekiplerinin sıkı takibiyle tek tek yakalandı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hırsızların izlediği yöntem şaşkına çevirdi! İşte detaylar…

Kadıköy'de bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın çalan 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Plaj Yolu Sokak üzerinde bulunan, A.U.’ya ait kuyumcu dükkanında 31 Aralık tarihinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi.

KEPENK KİLİDİNİ KOPYALAMIŞLAR

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Otomobille kuyumcunun önüne gelen 4 şahıs önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açtı, ardından cam kapıyı kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDILAR

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı. S.G.Y.(19), E.Y.(20), S.D.(19) ve M.Ö.(24) isimli şüphelilerin farklı suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu soygun hırsızlık vurgun
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