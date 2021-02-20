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İstanbul'un göbeğinde akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar

20.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un göbeğinde akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar

Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna geliyor. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit de yol ortasına iniyor. Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa ulaşıyor. Araçlar arasından geçmek zorunda kalan bir kadın, "Her hafta gelirken kızım arıyor 'Anne ulaştın mı' diye soruyor" diye konuştu.

Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na toplu ulaşımla gidenler tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Bağlantı yollarının olduğu yolda iki yan yolun üzerinden geçen geçen üst geçit bulunuyor. 2020'de çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçidi kullananlar, 4 şeritli yan yolun bulunduğu bariyerlerin yanına iniyor. Bir anda vızır vızır akan trafiğin ortasında kalanlar, mezarlığa ulaşmak için önce Eyüpsultan- Hasdal yolunda yaklaşık 500 metrelik bir mesafeyi yürüyor. Emniyete şeridinde de yürümek zorunda kalanlar daha sonra yolun karşısına geçmek için bariyerden atlayarak hem kendi hayatlarını hem de sürücüleri tehlikeye atıyor. Engelli ve yaşlı insanların yanı sıra pek çok vatandaş tehlikeli yolculuğun ardından mezarlığa gelerek yakınlarını ziyaret ediyor. Tehlikeli yolculuk, bariyerden atlayanlar ve karşı yola geçmek için koşanların yaşadığı zorluk havadan da görüntülendi.

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"YA YANLARINA GÖMÜLECEĞİZ YA DA BÖYLE GELİP GİDECEĞİZ"

Eşinin mezarlığına ziyarete gelen 67 yaşındaki Sevgi Gül, "Gelmek zorundayız, ölülerimiz var. Yol yok bu şekilde geliyoruz. Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz. Başka çaremiz yok. Keşke burada bir köprü olsa da herkes gelip gidebilse. Eskiden her hafta geliyordum. Şimdi korktuğum için daha az geliyorum. Çocuklarım gelmek istiyor, onlara da gitmeyin diyorum. Hiçbir şey yapamıyorlarsa en azından bir ışık koysunlar. İnsanlar ölülerini ziyaret edip, dua edebilsinler" dedi.

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ENGELLİ OĞLU İLE DAKİKALARCA BEKLEDİ

Engelli oğlu ile eşini ziyarete gelen ve yolun karşısına geçebilmek dakikalarca araçların geçmesini bekleyen Nilhan Canıbeyaz, "Çok mustaribiz, çok da kızgınız. Yazdık, söyledik, video gönderdik ama ilgilenen olmadı. Engelli bir oğlum var onunlayken daha da korkuyorum. Ne kadar da elinden tutsam güçlü sonuçta. En ufak hareketiyle yola çıkabilir. Sağ olsunlar araçlar daha duyarlı davranıyorlar, yol vermeye çalışıyorlar. Daha önce TIR durdu yanındaki araç durdu öyle geçtim. Ciddi anlamda sıkıntılıyız" diye konuştu.

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"BU YOLU YAPANA KADAR BİRİNİ FEDA ETMEK Mİ GEREKİYOR"

Oğlunu ziyarete gelen Hayriye Aydemir ise bayramlarda özel günlerde çok sayıda insanın geldiğini ve aynı zorlukların yaşandığını ifade etti. Aydemir, "İki günde bir gelirken, haftada bire indirdi. Gelemediğim zaman da rahat edemiyorum. Yağmurda, karda hep bu şekilde gelip gidiyorum. Gelirken arkadan bir TIR korna çaldı. Çok panik yaptım. Bu yolu yapana kadar birini feda etmek mi gerekiyor. Delikanlı oğlum yatıyor burada mecbur geleceğim. Hadi bugünü atlattık, her hafta gelirken kızım arıyor 'Anne ulaştın mı' diye soruyor" dedi.

DHA

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