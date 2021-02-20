İstanbul'un göbeğinde akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar

Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na toplu ulaşımla gidenler tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Bağlantı yollarının olduğu yolda iki yan yolun üzerinden geçen geçen üst geçit bulunuyor. 2020'de çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçidi kullananlar, 4 şeritli yan yolun bulunduğu bariyerlerin yanına iniyor. Bir anda vızır vızır akan trafiğin ortasında kalanlar, mezarlığa ulaşmak için önce Eyüpsultan- Hasdal yolunda yaklaşık 500 metrelik bir mesafeyi yürüyor. Emniyete şeridinde de yürümek zorunda kalanlar daha sonra yolun karşısına geçmek için bariyerden atlayarak hem kendi hayatlarını hem de sürücüleri tehlikeye atıyor. Engelli ve yaşlı insanların yanı sıra pek çok vatandaş tehlikeli yolculuğun ardından mezarlığa gelerek yakınlarını ziyaret ediyor. Tehlikeli yolculuk, bariyerden atlayanlar ve karşı yola geçmek için koşanların yaşadığı zorluk havadan da görüntülendi.

"YA YANLARINA GÖMÜLECEĞİZ YA DA BÖYLE GELİP GİDECEĞİZ"

Eşinin mezarlığına ziyarete gelen 67 yaşındaki Sevgi Gül, "Gelmek zorundayız, ölülerimiz var. Yol yok bu şekilde geliyoruz. Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz. Başka çaremiz yok. Keşke burada bir köprü olsa da herkes gelip gidebilse. Eskiden her hafta geliyordum. Şimdi korktuğum için daha az geliyorum. Çocuklarım gelmek istiyor, onlara da gitmeyin diyorum. Hiçbir şey yapamıyorlarsa en azından bir ışık koysunlar. İnsanlar ölülerini ziyaret edip, dua edebilsinler" dedi.