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İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da bonzai hazırladığı sırada görüntülenen kişi önce kameraya saldırırken sonrasında ise hazırladığı uyuşturucuyu yoldan geçen bir taksi sürücüsünden aldığı çakmakla yakıp ulu orta içti.

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde oturduğu yerde bonzai hazırlarken görüntülenen kişi kameraya saldırdı. Daha sonra da "Çek çek belki izleyen olur" dedi.

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Oteller bölgesi olarak bilinen ve turistlerin yoğun olduğu Talimhane'de herkesin gözü önünde rahat tavırlarla dikkat çeken kişi yoldan geçen bir taksiyi durdurup çakmak istedi.

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Taksi sürücüsünden aldığı çakmakla hazırladığı uyuşturucuyu yakan kişi ulu orta bonzai içti. Yaşananlar kameralara yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Taksim Dolapdere Bonzai

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ahh be güzel devletim yok edin artık şu uyuşturucu satanlarını. NE OLURSUNUZ YAAA. bir köprü parasıda bu işe harcayın yaaaa
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