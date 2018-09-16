İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde oturduğu yerde bonzai hazırlarken görüntülenen kişi kameraya saldırdı. Daha sonra da "Çek çek belki izleyen olur" dedi.
Oteller bölgesi olarak bilinen ve turistlerin yoğun olduğu Talimhane'de herkesin gözü önünde rahat tavırlarla dikkat çeken kişi yoldan geçen bir taksiyi durdurup çakmak istedi.
Taksi sürücüsünden aldığı çakmakla hazırladığı uyuşturucuyu yakan kişi ulu orta bonzai içti. Yaşananlar kameralara yansıdı. (DHA)
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