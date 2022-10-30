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İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! 'Öldürürüm bin, öldürürüm'

30.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir motosikletli sokakta tartıştığı kadını "seni öldürürüm" diye tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi. Kadın korku içinde motosiklete bindi ve kadın ile sürücü daha sonra gözden kayboldular. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! 'Öldürürüm bin, öldürürüm'

Olay, Zuhuratbaba Mahallesi'nde geçen cumartesi akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü sokakta bekleyen bir kadınla tartışmaya başladı.

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"ÖLDÜRÜRÜM"

Tartışma sırasında sürücü motosikletinden inerek, kadına "Öldürürüm bin. Öldürürüm" diye bağırdı. Kadına tehditler savurarak zorla motosiklete bindirmeye çalıştı. Bir süre sonra, kadını tutarak motosiklete doğru götürdü. Kadın korku içinde motosiklete bindi ve ardından gözden kayboldular.

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ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin korku içinde bekleyen kadına bağırıp tehdit ettiği, korna çalan bir sürücüye de bağırdığı görüldü. Daha sonra kadın istemeyerek motosiklete bindi ve uzaklaştılar.

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Kaynak: DHA

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