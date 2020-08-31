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İstanbul’un göbeğinde genç kadına kapkaç dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Şişli’de cadde üzerinde bekleyen motosikletli şahıslar, yolda yürüyen kadının kulağından cep telefonunu kapkaç yaptı. Neye uğradığına şaşıran kadın kapkaççıların arkasından bağırırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların sabahtan bu yana yarım saat aralıklarla 3’üncü kapkaçı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Akar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletli 2 şahıs, saat 08.00 sıralarında Piyelapaşa Bulvarı üzerinde bir kadının cep telefonunun kapkaç yaptı. Şahıslar ardından saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde bir vatandaşa da kapkaç girişiminde bulundu. Hızla bölgeden uzaklaşan şahıslar bu kez Akar Caddesi üzerine gelerek bir akaryakıt istasyonu önünde beklemeye başladı. Şahıslar bir süre bekledikten sonra cep telefonuyla konuşarak yolda yürüyen genç bir kadını gözlerine kestirdi. Harekete geçen şahıslar, kadının telefonunu kulağında konuşurken kapkaç yaptılar. Neye uğradığına şaşıran kadın, kapkaççıların arkasından bağırdı ancak şahıslar hızla uzaklaşarak izlerinin kaybettirdi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

CEP TELEFONUNU KULAĞINDAN KAPKAÇ YAPTILAR

Görüntülerde, kadın cep telefonuyla konuşarak yolda yürüyor. Motosikletli şahıslar ise cadde üzerinde bekliyor. Harekete geçen şahıslar kadının telefonunu kulağından kapkaç yapıyor. Şahıslar kaçarken, kadın ise arkalarından elini kaldırıyor.
Yarım saatte 3 kapkaç yaptılar

Yarım saat aralıklarla kapkaç olayının yaşanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek mağdurların ifadelerine başvurdu. Mağdur kadın ise arkadaşlarının yardımıyla emniyete giderek şikayette bulundu. Eşkallerini tespit eden polis, şahıslar yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

(İHA)

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