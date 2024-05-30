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İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.05.2024 10:53
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FETÖ'nün kadın yapılanmasının İstanbul ayağı ekiplerin sıkı takibi sonrası yakalandı. Örgütün kadın üyelerinin halka açık yerlerde buluşup birbirlerine sarılarak para verme anları saniye saniye görüntülendi. İstanbul'daki kadın yapılanması çökertilirken 38 şüpheli gözaltına alındı, 28'i tutuklandı. Örgütle ilgili yeni detaylara da ulaşıldı.

Rahat durmayan FETÖ üyeleri ekiplerin kıskacından kurtulamadı. Terör örgütünün yeniden yapılanma çabaları, güvenlik güçlerinin aralıksız takibiyle engelleniyor ya da çökertiliyor. Şüpheliler hem teknik hem de fiziki olarak saniye saniye izleniyor. Son olarak İstanbul'da örgütün para transferi güvenlik güçleri tarafından görüntülendi.

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İÇİ PARA DOLU POŞET

Görüntülere göre, kalabalık alanda buluşan FETÖ'cülerin kısa süre konuştuğu, ardından biri tarafından diğerine poşet içerisinde para verdiği görülüyor. Görüntülerdeki 2 kişi gözaltına alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, emniyet birimleri paranın örgüt evlerinin kirası için el değiştirdiğini belirledi.

SARILARAK PARA VERDİ

Yeniden yapılanma amacıyla evler kiralandı. Kiralar ise örgüt yönetici yardımcıları vasıtasıyla kamuya açık alanlarda gizlice ev sorumlularına teslim edildi. 10 saniyelik bir sarılma ile para dolu poşetin teslim edilmesi ise örgütün gizliliğe verdiği önemi gösteriyordu.

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KADIN YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ

MİT ve İstanbul Kaçakçılık Şubesinin operasyonu ile 38 şüpheli gözaltına alındı. Böylece Fetullahçı terör örgütünün İstanbul'daki güncel kadın yapılanması çökertildi. FETÖ'nün İstanbul'daki kadın sorumlusunun Almanya’da yaşadığı tahmin edilen firari Örgüt Yöneticisi Tuğba K. olduğu tespit edildi. Örgütteki kod isminin de Ezgi olduğu belirlendi. Tuğba K.'nın, İstanbul’daki sözde FETÖ kadın yapılanmasını üst düzey terör örgütü yöneticisi olan 4 kişiyle birlikte yönettiği anlaşıldı.

İŞTE YENİ DETAYLAR

Güvenlik güçleri örgütün Kadın yapılanmasına ilişkin önemli detaylara da ulaştı. Buna göre, örgüt evlerinde kalanların ortak özelliği hepsinin İstanbul’da yaşadığı farklı bir evi daha bulunuyor.

Örgüt üyelerinin internet mesajlaşma uygulamaları üzerinden yazıştığı ve tamamının 18 yaşın üzerinde olduğu kaydedildi.

Örgüt üyelerine yakalanmaları durumunda hangi ifade vereceğinin de öğretildiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan 38 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskınlarda şüphelilerin yanısıra kandırılarak örgüt evlerine götürülen 14 çocuk bulunduğu da belirlendi.

Çocukların pedagog eşliğinde bilgisine başvuruldu. Çocuklar örgüt evlerinde yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Evlerde örgütsel propaganda yapıldığını paylaştılar.

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fetö İstanbul para kadın
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