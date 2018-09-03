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İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda bilinmeyen bir nedenle yerde baygın yatan çocuğa yoldan geçen onlarca sürücü aldırış bile etmedi. İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda yolda baygın yatan çocuğun yanından geçen sürücüler, yerde yatan çocuğu görmezden geldi.

Sürücülerin çocuğun yanından araçlarıyla geçip gitmesi bu kadarına pes dedirtti.

BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Bu durumu gören bir vatandaş, çocuğu cep telefonu ile görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu Çocuk cep telefonu

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