İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda yolda baygın yatan çocuğun yanından geçen sürücüler, yerde yatan çocuğu görmezden geldi.

Sürücülerin çocuğun yanından araçlarıyla geçip gitmesi bu kadarına pes dedirtti.

BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Bu durumu gören bir vatandaş, çocuğu cep telefonu ile görüntüledi.

