İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşette karar verildi

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Uslu getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, maktülün otopsi raporunun ve olaya ait kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi avukatları Burcu Ayık ve Büşra Bozdağ, "Gelen otopsi raporunda maktulün kanının kalas üzerinde bulunduğu, yine sanığın DNA örneklerinin tespit edildiği belirtilmiştir. Keza maktulün künt travmasına bağlı beyin kanaması sonucu vefat ettiği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla sanık avukatının maktulün yere düşerek başını çarpması sonucu vefat ettiği yönündeki savunmasına mahkemenizce itibar edilmemesini talep ediyoruz. Sanık hakkında şikayetimiz devam ediyor. Yağma suçunun unsurları itibariyle oluştuğu kanaatindeyiz. Cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 Ekim 2020 günü saat 03.00 sıralarında Barış Kaya'nın arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu'yla beraber Karaköy alt geçidinden geçtikleri esnada, sanık Doğan Uslu'nun para istediği, Barış Kaya'nın sanığa 5 TL verdiği, sanığın parayı beğenmeyip fırlatarak küfrettiği ve olay yerinde bulduğu kalası alarak sallamaya başladığı, araya Hüseyin Sezer'in girdiği, sanığın kalasla saldırmaya devam ettiği, Hüseyin Sezer'in kafasından aldığı darbe nedeniyle kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanamasının oluştuğu ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Barış Kaya'nın da kolundan ve elinden yaralandığı, sanığın cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başlaması üzerine Barış Kaya'nın kendini korumak için yerden kalas aldığı, sonrasında sanığın eylemlerine son verdiği belirtildi. Mütalaada, otopsi raporunda Hüseyin Sezer'in "künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu ölümünün meydana geldiğini" belirterek sanığın maktül Hüseyin Sezer'i "Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.