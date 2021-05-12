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İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Yaralıyı görünce yanına gitti ve...

12.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Harbiye'de seyir halinde motosikletli kuryenin taksiyle çarpışması sonrasında yaşananlar kan dondurdu. Olay yerinden geçen bir kişi kazayı görerek şahsın yanına geldi, ardından kuryeye yardım etmek yerine 3 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Kaşla göz arasında çalınan telefon ile ilgili başvurunun peşini bırakmayan polisler, saatlerce süren kamera takibinin ardından hırsızı kıskıvrak yakaladı .Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Yaralıyı görünce yanına gitti ve...

Olay, geçtiğimiz 23 Nisan Cuma günü Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, 3 bin lira değerindeki cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir şahıs, yerdeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

YARDIM ETMEK YERİNE TELEFONUNU ÇALDI

Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan hırsız, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra kalabalıktan yararlanarak hızla uzaklaştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kurye C.E.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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SAATLERCE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİLER

Yapılan incelemeler sonucunda kuryenin telefonunun kazanın hemen ardından yaklaşan bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Şişli polisi, şahsın kullandığı güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Saatlerce izleme yaparak şahsın eşkalinin ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri, A.G. isimli şahsı hırsızlık esnasında üzerindeki giydiği kıyafetlerden tespit ederek Kağıthane Çağlayan Tüneli’nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

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İHA

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