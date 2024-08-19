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  4. İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

İstanbul'un göbeğinde köpek saldırısında hayatını kaybetti! Yakınları isyan etti: 'Köpekler boğazını koparmış'

19.08.2024 22:46
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Korkunç olayın adresi İstanbul Fatih! Boş bir araziden geçen 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Yakınları talihsiz adamın iş aradığını belirterek, "Sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp koparmış köpekler." sözleriyle isyan etti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

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BAĞIRINCA FARK EDİLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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"15 KÖPEK PARAMPARÇA ETMİŞ ÇOCUĞU"

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti.

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"BOĞAZINI ISIRIP KOPARMIŞ KÖPEKLER"

Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp koparmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar.

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Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul saldırı sokak köpeği
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