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  4. İstanbul'un göbeğinde saç saça baş başa kadın kavgası! Nedeni kıskançlık çıktı

İstanbul'un göbeğinde saç saça baş başa kadın kavgası! Nedeni kıskançlık çıktı

19.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda iki kadın, kıskançlıktan dolayı kavga etti. Taksim Meydanı'nda yaşanan tartışmanın saç saça baş başa kavgaya dönüştüğü anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi. Bu esnada kadınların yanında bulunan erkekler ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

İstanbul'un göbeğinde saç saça baş başa kadın kavgası! Nedeni kıskançlık çıktı

Olay, saat 08.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadının sabah saatlerinde eğlence mekanından çıkmasının ardından aralarında erkek arkadaşıma yan gözle baktın tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen kıskançlık tartışması iki kadının birbirine saldırmasıyla saç başa kavgaya dönüştü.

ERKEKLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kadınların yanlarındaki erkeklerin kavgayı ayırmaya çalıştıkları görülürken, çevredeki vatandaşların ise şaşkın gözlerle kavgayı seyrettiği görüldü. Kadınların saç başa birbirlerini dövdüğü kavga anları ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde iki kadının sokak ortasında saç başa kavga edip birbirlerine girdiği ve yanlarında erkeklerin onları ayırmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların ise şaşkın gözlerle olayları seyrettiği görülüyor.

İHA

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Beyoğlu
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