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İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Görüntüler ortaya çıktı

10.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün biber gazı sıkma meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin uzun namlulu silah ile ateş açan şüphelinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda dün meydana gelen olayda bir şahıs etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıkmıştı. Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Beşir A. ve Harun K, müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle duruma tepki göstermişti. Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir A. ve Harun K.'ya silahla ateş açmıştı. Esnafın da silahla karşılık vermesi üzerine silahlı kavga yaşanmıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan çatışmada Beşir A. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sokak ortasında yaşanan çatışmanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah olan bir kişinin ateş açtığı ve karşı tarafın da ateşle karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: İHA

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İstanbul Fatih Silahlı çatışma

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