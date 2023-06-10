İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! Görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda dün meydana gelen olayda bir şahıs etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıkmıştı. Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Beşir A. ve Harun K, müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle duruma tepki göstermişti. Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir A. ve Harun K.'ya silahla ateş açmıştı. Esnafın da silahla karşılık vermesi üzerine silahlı kavga yaşanmıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan çatışmada Beşir A. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sokak ortasında yaşanan çatışmanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah olan bir kişinin ateş açtığı ve karşı tarafın da ateşle karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: İHA

