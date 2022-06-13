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İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüdüler! Çok sayıda kişiye gözaltı

13.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de dün terör propagandası yapan bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağını protesto etmek üzere "Biji Serok Apo" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Polisin müdahale ettiği olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Başsavcılık söz konusu izinsiz gösteriyle ilgili soruşma başlatıldığını, 95 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüdüler! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da dün skandal görüntüler kaydedildi. Kadıköy'de HDP'li milletvekillerinin çağrısı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağının protesto edilmesi ve Öcalan'ın serbest bırakılması için bir yürüyüş gerçekleştirildi. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte terör örgütü PKK lehine ve "Biji Serok Apo" sözleriyle sloganlar atıldı.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Polisin müdahalede bulunduğu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadelerini kullandı.

Skandal görüntüler! İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı için yürüdüler... HDP'li vekiller Öcalan lehine slogan attıSkandal görüntüler! İstanbul'un göbeğinde teröristbaşı için yürüdüler... HDP'li vekiller Öcalan lehine slogan attı

95 KİŞİYE GÖZALTI

İzinsiz gösteriyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "12 Haziran günü ilimizde, 'Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz' sloganı ile başlayan izinsiz gösteriler kapsamında, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı başlatılan soruşturma kapsamında, 2911 sayılı yasaya muhalefet, görevli memura direnme ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 70 şüpheli yakalanmış olup 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Ayrıca polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunan milletvekillerinin kimliklerin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: DHA

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