HABER

İstanbul’un göbeğinde UBER sürücüsüne yumruk ve tokatla saldırı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

Sultanahmet’te kimliği belirsiz bir grup, güpegündüz önünü kestikleri bir UBER aracının sürücüsünü yumruk ve tokatlarla darp etti. Sürücünün darp edilme anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 14.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Çatladıkapı’da meydana geldi. İddiaya göre, Çatladıkapı’da seyir eden Hakan Kayhan (45) isimli UBER sürücüsü ara sokaklardan Sultanahmet’e geldiği esnada kimliği belirsiz bir grup tarafından önü kesildi. Grup ardından camını açtırdıkları UBER sürücüsüne güpegündüz sokak ortasında yumruk ve tokatlarla saldırıp darp etti.

GÜPEGÜNDÜZ SALDIRI KAMERADA

Darbe almaya başlayan sürücü kendini korumak için torpido gözündeki bıçağı eline aldı. Bıçağı gören grubun geri gitmesi üzerine camını kapatan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

PARTNERKayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!Kayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!
Dev timsahı eliyle besleyen adamDev timsahı eliyle besleyen adam
'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uber saldırı Sultanahmet

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev timsahı eliyle besleyen adam

Dev timsahı eliyle besleyen adam

'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

'Sizce Ezan Türkçe okutulmalı mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

Kemancıya eşlik eden köpek

Kemancıya eşlik eden köpek

Yarış sırasında korkutan an!

Yarış sırasında korkutan an!

Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.