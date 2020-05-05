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İstanbul'un güncel koronavirüs haritası yayınlandı! İşte yüksek riskli 49 mahalle

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da 2,5 milyon hanenin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Murat Şeker, yüksek, orta ve düşük riskli mahallelerin yoğunlaştığı ilçeleri açıkladı. Şeker, riskli ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler geldiğini söyleyerek, yüksek riskli 49 mahalleninse Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaştığına dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da sosyal ve ekonomik açıdan riskli mahalleleri belirleyen araştırma yapıldı. Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Şeker, araştırmada, mahalle ölçeğinde sosyal ve ekonomik göstergeleri içeren ikincil verilerin kullanıldığını anlattı.

Bağcılar

Şeker, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının, İstanbul'daki sosyal ve ekonomik risk barındıran alanlara öncelikli olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Esenler

Esenler
Kısa ve orta dönemde gelir ve iş kaybı yaşaması muhtemel olan, hanehalkı büyüklüğü ve yaş bağımlılık oranı (iş gücünde olmayan nüfusun iş gücüne olan oranı) yüksek hanelerde sosyal ve ekonomik risklerin daha fazla hissedileceğini belirten Şeker, yoksul hanelerdeki yoksulluğun derinleşebileceğini söyledi.

Esenyurt

Esenyurt
Şeker, araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul'daki 4,5 milyon hanenin 2,5 milyonunun corona virüs kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını, söz konusu 2,5 milyon hanede yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığını aktararak, şöyle konuştu:

Kağıthane

Kağıthane
"Araştırmada, riskleri düzeyine göre düşük, orta ve yüksek şeklinde derecelendirdik. İstanbul'daki 961 mahalleden 358'inin sosyal ve ekonomik açıdan öncelikli risk bölgesi olduğu görülüyor. İstanbul'un 49 mahallesi ise yüksek risk düzeyinde bulunuyor."

Küçükçekmece

Küçükçekmece
Araştırmaya göre, 249 bin 557 hanede yaşayan 1 milyon 98 bin 528 kişinin sosyal ve ekonomik açıdan yüksek riskli yerde bulunduğunu, 534 bin 772 hanedeki 2 milyon 154 bin 63 kişinin ise orta riskli alanda yer aldığını bildiren Şeker, düşük riskli alanda ise 1 milyon 744 bin 951 hanede yaşayan 6 milyon 469 bin 309 kişinin olduğunu kaydetti.

Pendik

Pendik
Prof. Dr. Murat Şeker, araştırmanın sonuçlarına göre, koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk açısından İstanbul'daki hanelerin yüzde 5,5'inin yüksek risk, yüzde 11,8'inin orta risk alanında iken, yüzde 38,6'sının düşük risk bölgesinde yer aldığını söyledi.

Sancaktepe

Sancaktepe
İstanbul nüfusunun yüzde 7,1'inin yüksek risk, yüzde 13,9'unun ise orta riskli alanda olduğunu, dolayısıyla her 5 kişiden 1'nin koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk altında bulunduğunu belirten Şeker, şöyle konuştu:

Sultanbeyli

Sultanbeyli
"Yüksek, orta ve düşük riskli mahallelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler geliyor."

Ümraniye

Ümraniye
"Yüksek riskli 49 mahalle ise Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor."
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