HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un hırsızlarla başı dertte olan mahallesi: "Habibler"

İstanbul'un hırsızlarla başı dertte olan mahallesi: "Habibler"

14.05.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde bitmek bilmeyen hırsızlık vakaları mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

İstanbul'un hırsızlarla başı dertte olan mahallesi: "Habibler"

Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olaylarının önüne bir türlü geçilemiyor. Çevrede bulunan işyerlerine girmeyi alışkanlık haline getiren hırsızlar, boş buldukları müstakil evlere de girerek buraları talan ediyor. Paraya çevrilecek her şeyi alan hırsızların tencere, tava gibi mutfak gereçlerine kadar çalarak tüm eşyaları götürdükleri aktarıldı. Ayrıca madde bağımlılarının, uzun süre sahipleri gelmeyen bazı evleri mesken tutarak burada uyuşturcu kullandıkları öğrenildi.

POLİS KARAKOLU KURULDU ANCAK HIRSIZLIK OLAYLARI BİTMEDİ

Habibler Mahallesi'nin gecekondulardan ve çeşitli işyerlerinden oluşan sokaklarında kol gezen hırsızlar geceleri ele geçirdikleri malzemeleri gizli noktalara yığarak gündüz kamyonet ve seyyar araçlarla taşıyor. Mahallede geçtiğimiz yıl bir de polis karakolu faaliyete geçti ancak buna rağmen hırsızlık olayları son hızla devam ediyor.

mah2

MAHALLE SAKİNLERİ İSYANDA: "KORKTUĞUMUZ İÇİN BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

İsyan noktasına ulaşan mahalle sakinleri artık hırsızların eşgallerini tanıdıklarını fakat, madde bağımlısı bu kişilerden korktukları için bir şey yapamadıklarını ifade ediyor.

"EVLERİMİZDEN BİR GÜN BİLE UZAKLAŞAMIYORUZ"

Habibler Mahallesi'nde 2691. sokakta ikamet eden bir mahalle sakini, "Yaklaşık son 5 yıldır hırsızlarla mücadele ediyoruz. Huzurumuz kalmadı. Evimizden bir kaç günlüğüne dahi uzaklaşamıyoruz. Şikayetçi olduğumuzda polisler ilgileniyor fakat bize kalıcı çözüm olarak evlerimizi terketmememiz gerektiğini söylüyorlar. İşlerimiz olduğu için zaman zaman kapımızı kitleyip gidiyoruz fakat geldiğimizde evlerimiz talan edilmiş oluyor. Hırsızlar gece boyunca bekçisi olmayan işyerlerinden ve boş evlerden malzeme topluyor. Gündüz ise ellerini kollarını sallayarak arabalarına bu malzemeleri yükleyip çekip gidiyor. İnsanlar korktukları için bir şey diyemiyor. Zaten burası küçük bir mahalle, çoğu kişi birbirini tanıyor. Hırsızların ve uyuşturucu kullanan kişilerin kimler olduğu artık biliniyor, fakat herkes kendi başına yüz göz olmak istemiyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Buradaki yerel polis de olaylardan bıkmış durumda. Şikayete gittiğimizde onların bizden daha dertli olduğunu görmek daha çok moralimizi bozuyor." şeklinde konuştu.

mah3

MADDE BAĞIMLILARI BOŞ EVLERİ MESKEN TUTUYOR

Aynı sokakta ikamet eden bir başka mahalle sakini ise, şu an boş olan bir evinin uyuşturucu kullanan kişilerce sürekli ele geçirildiğini söyledi. Evine her gittiğinde bu kişileri çıkardığını fakat bir kaç gün sonra komşularından telefon geldiğini ve yeniden evine giderek bu kişileri çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Madde bağımlısı kişilerin saldırısına uğramaktan korktuğunu ifade eden mahalle sakini akrabalarının bir kısmının bu olaylardan bıkarak evlerini terk ettiğini dile getirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatları duyan oraya koştu! Mağazada 'indirim' izdihamıFiyatları duyan oraya koştu! Mağazada 'indirim' izdihamı
Bu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebiBu tabelaları kullananlar şimdi yandı! "Ek vergi" talebi
Antalya'da anne vahşeti! 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdüAntalya'da anne vahşeti! 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti

Kâbus geri döndü! Yılın ilk ölümü gerçekleşti

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

Muharrem İnce beklenmedik gelişmeyi duyurdu! 'Sayın Bahçeli aradı ve...'

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginizi Çekebilir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Tesadüfün bu kadarı! Tek yumurta ikizleri aynı gün...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.