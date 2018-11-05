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İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

Üsküdar Bilim Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Varank, “Bilimi ve teknolojiyi ithal eden taklit eden bir toplum olmak bize yakışmaz." dedi.

Üsküdar Bilim Merkezi'nde yapılan açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile çok sayıda öğrenci ve aile katıldı.

Üsküdar Bilim Merkezi Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla açıldı

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Açılışta kısa bir konuşma yapan Bayraktar, “Ülkemizin müreffeh ve bağımsız gelecek hedefleri doğrultusunda, milli teknoloji hedefleri kapsamında yüksek teknolojiyi sadece üreten değil hayal eden, araştıran, geliştiren bir topluma dönüşmesi yolunda önemli bir köşe taşlarından biri olacağına inandığımız bu bilim merkezinin açılması öncelikle Üsküdar'ımıza sonrasında İstanbul'umuza sonrasında da tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
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Emeği geçen tüm herkese ve bizlerle birlikte bu açılış heyecanını yaşamak üzere sizlere tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.
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Ardından söze alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bilimi ve teknolojiyi ithal eden, taklit eden bir toplum olmak bize yakışmaz. Unutmayın bilim aynı zamanda bir yarıştır.
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ABD ile Sovyetler Birliği'nin uzay yarışı olmasaydı belki de insanoğlu aya insan göndermeyecekti. Bu yarış bugün daha da hızlı devam ediyor. Biz de millet olarak sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Çünkü hem tarihi hem de geleceğe karşı sorumluluğumuz var. İşte bunun için milli teknoloji hamlesi diyoruz.
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Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmenin yolu da bilimin toplum tarafından özümsenmesi ve sevilmesi ile mümkündür" ifadelerini kullandı.
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Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, bilim merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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Bilim Merkezi Üsküdar Üsküdar Bilim Merkezi Selçuk Bayraktar

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