İstanbul'un ilk katlı otoparkı yıkılıyor, işletmeler son kez kepenk açtı: Yavaş yavaş ışıkları kapatacağız, hüzünleneceğiz

İstanbul'un ilk katlı otoparkı konumundaki Karaköy Katlı Otopark, İBB Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda geçtiğimiz hafta işletmeye kapatılmıştı. Otopark altında bulunan dükkanların tahliyesi içinse son gün 1 Ekim olarak belirlenmişti. Gece saatlerinden itibaren, dükkanlarda satış yapılamayacak. Kapanacak dükkanlar, bugün katlı otoparkın altında son kez kepenklerini açtı müşterilerine hizmet verdi. Otopark altındaki dükkanında satış yapan Karaköy'de bulunan tarihi baklavacıysa, yeni dükkanlarının hazır olduğunu, 00.00 itibariyle müşterileriyle yeni dükkana geçeceklerini belirtti. Bazı işletme sahipleri, yeni dükkan arayışlarının sürdüğünü dile getirdi. Dükkanların çoğunda yeni dükkanlarının yerlerini tabir eden tabelaları asılırken, bazı dükkanlarda 'Kapatıyoruz' ibaresi yer aldı. Karaköy katlı otoparkın altındaki bazı dükkanlarda da yoğunluk yaşandı. Geçtiğimiz hafta işletmeye kapatılan otoparkın önünde kaldırıma park edilen araçlar ise dikkat çekti. İstanbul'un ilk katlı otoparkı konumundaki 7 katlı otopark, 46 yıldır hizmet veriyordu. 600 araç kapasiteli otoparka günlük ortalama bin 500 araç park ediliyordu. Bu ay başlanması beklenen yıkım çalışmaları sonrasında otoparkın yerine meydan ve zeminaltı otoparkı yapılacak.

"BEN VE MÜŞTERİLERİM BURADA BÜYÜDÜK"

İşletme sahibi Nadir Güllü "Benim bu dükkanda 47 senem geçti. Rahmetli babam beni çıraklığa imalata soktu, satış da önemli diyerek, sabahları üretime öğleden sonra buraya satışa getirdi. Çok anılarım var burada. 'Beni küçükken dedem getiriyordu buraya ben şimdi torunumu getiriyorum' diyen müşterilerim var, müşterilerim de benimle beraber büyüdü. Gerçekten üzülüyorum. Dünyanın birçok ülkesinden gelenler var, Atina'da ABD'de de Tel Aviv'de bu dükkanın 5 kuşak müşterisi var çünkü ben Karaköy'de Rum, Ermeni, Musevilerle büyüdüm. O kişilerin torunları anı olarak buraya geliyordu, şimdi burayı bulamayacaklar ama buraya yazı yazıp 150 metre ileri taşındığımızı söyleyeceğiz. Yeni yerde ciddi bir dekor masrafımız oldu, buradaki dekor da çöp oldu, bunlar hep maaliyet. Yarın satış yeni yerde olacak. Gece 00.00'da kalabalık olacak bu dükkan, yavaş yavaş ışıkları kapatacağız, hüzünleneceğiz, gelen müşteriler ile gece oraya gideceğiz" dedi.

"SON GÜN DİYE GELDİK BURADA ANILARIMIZ VAR"

Karaköy katlı otopark altındaki baklavacıya oğlu ile gelen Harun Yergök ise "Ben buraya küçüklüğümden beri geliyordum artık oğlumu getiriyorum. Son gün diye geldik, burada anılarımız var. Son kez binaya, ambiyansa, tavana, boyalara her şeye baktık, vedalaşıyoruz" diye konuştu.

"HALA DÜKKAN BULAMADIK, BULAMAZSAK DA KAPATACAĞIZ"

Tekstil malzemeleri satan Hakim Akçay "Bize 18 günlük taşınma süresi tanıdılar ama iş yaptırmayacaklar burada etrafı kapanacak. Bu süre içerisinde burada dükkan bulma şansımız yok. Ben 40 yıldır burada esnafım, normalde 8-10 bin lira olan kiralar fırsatçıların yüzünden 40-50 bin lira para isteniyor. Bulamadık hala, bulmaya çalışıyoruz. Bulamazsak da dükkanı kapatacağız" dedi.

"15-20 GÜN KAPALI KALACAĞIZ, YENİ YERİMİZ HAZIR DEĞİL"

İşletme müdürü Bahattin Aktaş de "Karaköy'de 40 yıldır, bu otoparkın altında 10 yıldır hizmet veriyoruz. Bugün itibariyle son, yarın boşaltmış olacağız. Yarın kapatacağız, 15-20 gün kapalı kalacağız çünkü yeni yerimiz yetişmedi. Karaköy'de olacağız yine. Karaköy'de katlı otopark bir markaydı, o marka da gitti. Sadece esnaf değil, herkes evinin önünde bile otopark yeri bulamazken, Karaköy'de şu an bir facia yaşanıyor. Bundan 1 yıl önce 50 metrekare dükkanlar 20 bin liraya kiraya veriliyordu, şimdi 200 bin liraya yer bulamıyorsun. Burayla yeni yerimizi kıyaslarsak yüzde 500 kira farkı var arada. Bizim oraya taşınmamızla yüzde 40'lık bir müşteri kaybımız olacak" dedi.

(DHA)

