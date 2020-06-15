İstanbul'un koronavirüs haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Hayat Eve Sığar uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Uygulamaya göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritasında mavi alanlar düşük riskli bölgeleri, kırmızı alanlar ise yüksek riskli bölgeleri gösteriyor. BİN 562 KİŞİYE KORONAVİRÜS VAKASI KONULMUŞTU Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. İşte yeni vakalarla birlikte ortaya çıkan son koronavirüs haritası...

ADALAR

Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.

ARNAVUTKÖY Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

ATAŞEHİR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.

AVCILAR Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.

BAŞAKŞEHİR Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi.

BAĞCILAR İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da haritada kırmızı noktaların yoğun olduğu görülüyor.

BAHÇELİEVLER Bahçelievler'de de yoğunluk haritasına göre riskli bölge dikkat çekiyor.

BAKIRKÖY Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

BAYRAMPAŞA "Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara zaman zaman uyulmadığı gözleniyor.

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular özellikle deniz kenarı ve parklara akın etti.

BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü'nün risk haritası da böyle...

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENYURT

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN Güngören'de de riskli bölge dikkat çekiyor.

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SARIYER

SULTANBEYLİ

SULTANGAZİ

SİLİVRİ

ŞİLE

ŞİŞLİ Geçtiğimiz günlerde Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’na akın eden gençler, müzik eşliğinde horon tepti. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR