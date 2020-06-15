HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'un koronavirüs haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'un koronavirüs haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 13:40 | Son Güncelleme

Yeni normalle birlikte koronavirüs önlemleri azaltılarak vatandaşların normal hayata dönmesi planlanmıştı. Ancak 1 gün içinde bin 562 kişiye koronavirüs teşhisi konması durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Uzmanlar her ne kadar vatandaşlara kişisel önlemleri azaltmadan hayatlarına devam etmelerini söyleseler de durum umut edilen yönde ilerlemedi. Peki ortaya çıkan son koronavirüs haritasına göre İstanbul'da hangi ilçeler daha büyük tehdit altında? İşte bu sorunun yanıtı...

Hayat Eve Sığar uygulaması ile tüm illerdeki koronavirüs vakası yoğunlukları görülebiliyor. Uygulamaya göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritasında mavi alanlar düşük riskli bölgeleri, kırmızı alanlar ise yüksek riskli bölgeleri gösteriyor.

BİN 562 KİŞİYE KORONAVİRÜS VAKASI KONULMUŞTU

Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. İşte yeni vakalarla birlikte ortaya çıkan son koronavirüs haritası...

ADALAR

Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

ATAŞEHİR

ATAŞEHİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.

AVCILAR

AVCILAR
Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi.

BAĞCILAR

BAĞCILAR
İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da haritada kırmızı noktaların yoğun olduğu görülüyor.

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER
Bahçelievler'de de yoğunluk haritasına göre riskli bölge dikkat çekiyor.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA
"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara zaman zaman uyulmadığı gözleniyor.
BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYKOZ
Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular özellikle deniz kenarı ve parklara akın etti.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ
Beylikdüzü'nün risk haritası da böyle...
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN
Güngören'de de riskli bölge dikkat çekiyor.
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
SİLİVRİ
ŞİLE

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ
Geçtiğimiz günlerde Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’na akın eden gençler, müzik eşliğinde horon tepti. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da kaynar süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Kaynar süt kazanına düşen çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de kan donduran olay! Hayvanlar tüfekle vurulmuş halde bulundu

Kan donduran olay! Hayvanlarını bu halde buldu

10 bin yıllık buğdayın unundan kurabiye yapıyorlar

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Bursalı çiftçiyi ağlatan görüntü!

Bursalı çiftçiyi ağlatan görüntü!

Yürek yakan feryat! 'Bu eve nasıl gireyim'

Yürek yakan feryat! 'Bu eve nasıl gireyim'

Bu balıkları avlamak sadece onlara serbest! Martılar inci kefali yarışı!

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.