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İstanbul'un koronavirüs risk haritası güncellendi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Semt semt koronavirüs riskinin yoğunluğunun takip edildiği Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi. Bulaş riskinin en yüksek olduğu illerden biri olarak görülen İstanbul'daki son durum da yayınlanan harita ile gözler önüne serildi. İşte İstanbul'un ilçelerinde koronavirüs yoğunluğu...

İstanbul'un koronavirüs risk haritası güncellendi!

Türkiye'de koronavirüs vakalarında İstanbul dikkat çekmeye devam ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında İstanbul'un ilçelerindeki yoğunluk haritasındaki farklılık da gözlerden kaçmıyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...

SON 24 SAATTE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

ARNAVUTKÖY

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

AVCILAR

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Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

ATAŞEHİR

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Bakan Koca, son verilere ilişkin, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞAKŞEHİR

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Koca, Kovid-19 konusunda uyarıda bulunduğu açıklamasında ise salgınının tedbirsiz aşılamayacağını vurguladı.''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullanan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.

BEŞİKTAŞ

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Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "maske, sosyal mesafe, temizlik" kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı. Bu alanlara girişlerde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar içeri alınmadı, oyuncak araçlarda da sosyal mesafe kuralına uygun oturma şekilleri düzenlendi.

BEYKOZ

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TMMOB'DAN OFİSLER İÇİN KOVİD-19 İLE MÜCADELE ÖNERİLERİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme Teknik Kurulu, yeni tip Kovid-19'la mücadelede ofislerde alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışma hazırladı.

BÜYÜKÇEKMECE

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"Ofislerde Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışmayı anlatan MMO İklimlendirme Teknik Kurulu üyelerinden Gürkan Arı, "Ofis alanlarında aynı anda çalışan sayısı en fazla 10 metrekarede 1 kişi ile sınırlandırılmalı. Kişiye özel ofislerde bu kuralın uygulanması zorunlu değildir. Çalışanların dönüşümlü olarak ofise gelmeleri sağlanmalıdır. Mümkünse uzaktan, evden çalışma yöntemi özendirilmeli. Ofislerde bulunan fancoil, VRV, VRF, ısı pompası, split klima ve iç üniteleri gibi iç hava sirkülasyonu yapan cihazlar kullanılmamalı." önerilerini sundu.

EMİNÖNÜ

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BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.

ESENYURT

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.

EYÜPSULTAN

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Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.

FATİH

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SOSYAL MESAFE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal mesafe kuralına dikkati çeken paylaşımda bulundu.

KADIKÖY

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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz." ifadesini kullandı.

BAĞCILAR

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KÜÇÜKÇEKMECE

16

PENDİK

17

SARIYER

18

SULTANBEYLİ

19

ŞİŞLİ-ALİBEYKÖY

20

SULTANGAZİ

21

ÜMRANİYE

22

ÜSKÜDAR

23

ZEYTİNBURNU

24

ZEYTİNBURNU-FATİH

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