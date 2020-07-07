İstanbul'un koronavirüs risk haritası güncellendi!

Türkiye'de koronavirüs vakalarında İstanbul dikkat çekmeye devam ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında İstanbul'un ilçelerindeki yoğunluk haritasındaki farklılık da gözlerden kaçmıyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
SON 24 SAATTE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.
ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.
AVCILAR
Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.
ATAŞEHİR
Bakan Koca, son verilere ilişkin, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.
BAŞAKŞEHİR
Koca, Kovid-19 konusunda uyarıda bulunduğu açıklamasında ise salgınının tedbirsiz aşılamayacağını vurguladı.''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullanan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.
BEŞİKTAŞ
Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "maske, sosyal mesafe, temizlik" kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı. Bu alanlara girişlerde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar içeri alınmadı, oyuncak araçlarda da sosyal mesafe kuralına uygun oturma şekilleri düzenlendi.
BEYKOZ
TMMOB'DAN OFİSLER İÇİN KOVİD-19 İLE MÜCADELE ÖNERİLERİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme Teknik Kurulu, yeni tip Kovid-19'la mücadelede ofislerde alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışma hazırladı.
BÜYÜKÇEKMECE
"Ofislerde Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışmayı anlatan MMO İklimlendirme Teknik Kurulu üyelerinden Gürkan Arı, "Ofis alanlarında aynı anda çalışan sayısı en fazla 10 metrekarede 1 kişi ile sınırlandırılmalı. Kişiye özel ofislerde bu kuralın uygulanması zorunlu değildir. Çalışanların dönüşümlü olarak ofise gelmeleri sağlanmalıdır. Mümkünse uzaktan, evden çalışma yöntemi özendirilmeli. Ofislerde bulunan fancoil, VRV, VRF, ısı pompası, split klima ve iç üniteleri gibi iç hava sirkülasyonu yapan cihazlar kullanılmamalı." önerilerini sundu.
EMİNÖNÜ
BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.
ESENYURT
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.
EYÜPSULTAN
Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.
FATİH
SOSYAL MESAFE UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal mesafe kuralına dikkati çeken paylaşımda bulundu.
KADIKÖY
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz." ifadesini kullandı.
BAĞCILAR
KÜÇÜKÇEKMECE
PENDİK
SARIYER
SULTANBEYLİ
ŞİŞLİ-ALİBEYKÖY
SULTANGAZİ
ÜMRANİYE
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ZEYTİNBURNU-FATİH
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