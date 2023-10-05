İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, kaçıncı yıl dönümü? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu anlam ve önemi

İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de İstanbul'a girdi. Fiilen yapılan işgal, 16 Mart 1920'de resmi işgale dönüşmüş oldu. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Birçok kişi internete "İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu anlam ve önemi...

İSTANBUL'UN KURTULUŞU NE ZAMAN?

İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim 1923'te gerçekleşti.

Bilindiği üzere İstanbul'un işgali ilk olarak fiili anlamda 13 Kasım 1918'de başladı. Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasının ardından 6 Ekim 1923’te kesin olarak İstanbul'un Kurtuluşu ilan edimiştir.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul’a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sırasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a girişiyle şehir özgürlüğüne kavuştu.

İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

