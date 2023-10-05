HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, kaçıncı yıl dönümü? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu anlam ve önemi

İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, kaçıncı yıl dönümü? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu anlam ve önemi

05.10.2023 13:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kurtuluşunun yıl dönümü için geri sayım devam ederken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere İtilaf Devletlerince 4 sene 10 ay 23 gün süren işgal, 6 Ekim 1923 tarihinde sona erdi. Peki, İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, kaçıncı yıl dönümü? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, kaçıncı yıl dönümü? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu anlam ve önemi

İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de İstanbul'a girdi. Fiilen yapılan işgal, 16 Mart 1920'de resmi işgale dönüşmüş oldu. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Birçok kişi internete "İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu anlam ve önemi...

İSTANBUL'UN KURTULUŞU NE ZAMAN?

İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim 1923'te gerçekleşti.

Bilindiği üzere İstanbul'un işgali ilk olarak fiili anlamda 13 Kasım 1918'de başladı. Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasının ardından 6 Ekim 1923’te kesin olarak İstanbul'un Kurtuluşu ilan edimiştir.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak 13 Kasım 1918’de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul’a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal sırasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, 23 Ağustos 1923’ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. 6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a girişiyle şehir özgürlüğüne kavuştu.

İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunları mutlaka tüketin! Bağışıklığınızı zırh gibi koruyor Bunları mutlaka tüketin! Bağışıklığınızı zırh gibi koruyor
Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli olduNobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli oldu
Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyona yaklaştıTürkiye'deki yabancı sayısı 5 milyona yaklaştı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.