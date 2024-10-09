İstanbul'un neyi meşhur? İstanbul'un meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Avrupa ve Anadolu yakalarında yer alan Pendik, Fatih, Kadiköy gibi semtleriyle meşhur olan İstanbul’dan kahve setleri, seramik ve deri ürünleri, mücevherat çeşitleri satın alınabilir. Sayısız devlete tanıklık eden tarihi şehrin simge yapıları arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı ve Kız Kulesi gibi eserler sıralanır. Bebek, Florya, Tuzla sahillerinin keşfedilebildiği İstanbul’da tadına bakılması önerilen birçok sokak lezzeti vardır. Bunların en popülerleri ise balık-ekmek, ıslak hamburger ve kokoreç olarak belirtilmelidir.

İstanbul’dan alınabilen seyahat hatıraları nelerdir?

Dünya üzerindeki en eski şehirlerden biri olan İstanbul; Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı imparatorluklarına tanıklık etmiştir. Bu nedenle renkli ve özgün bir kültürel dokusu olan şehirden birçok el yapımı ve yerel hediyelik satın alınabilir. İstanbul’un ön plana çıkan seyahat hatıraları ise ipek dokumacılığı ürünleri ve mücevherlerdir.

Özellikle Kapalı Çarşı gibi turistik noktalarda dokuma halılarla kilimler ve gümüş madeninden ya da değerli taşlardan yapılan takılar incelenebilir. Yöresel pazarlarla alışveriş yerlerine giden kişiler, bakır cezve ve kahve fincanı takımı gibi hediyelik seçeneklerini de keşfedebilir.

İstanbul’dan hatıra olarak satın alınabilen ürünler arasında deri ceket, çanta, terlik ve ayakkabı seçenekleri de mevcuttur. Bununla birlikte seramik, cam ve mozaik işçiliğiyle üretilen biblolarla aydınlatma ürünleri bu şehrin popüler hediyeliklerindendir. Antika eşyaların bulunabildiği İstanbul’dan kaliteli kumaşların satın alınması da mümkündür. Buna ek olarak şehrin yerel pazarlarında ve pasajlarında satılan taze baharatlar da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

İstanbul’un yöresel mutfağına özgü lezzetler

Marmara Bölgesi’nin adeta merkez ili olan İstanbul, farklı şehirleriyle özdeşleşen sokak lezzetleri ve deniz ürünleriyle meşhurdur. Ayrıca şehirde kırmızı ve beyaz et ile hazırlanan yöresel lezzetlerin keşfedilmesi söz konusu olur. Bu ile özgü olan çeşitli tatlılar da yerli ve yabancı misafirlerin favorileri arasına eklenir. İstanbul’un coğrafi işaretleri tarifleri açıklanırken boza, lakerda, süzme saray aşuresi gibi örnekler sunulmalıdır.

Bu lezzetlerin yanı sıra İstanbul pilavı, beyinli Beykoz kebabı, Sarıyer böreği, Sultanahmet köftesi ve bakla fava da şehrin tescilli yemeklerindendir.

İstanbul’da yerel mutfağa ait olan özgün tariflerle birlikte sokak yemekleri de denenebilir. Her bir köşesinde farklı bir lezzetin tadılabildiği şehirde Karaköy simidi ve Beyoğlu çikolatasının keşfedilmesi önerilir. İstanbul denildiğinde akla gelen diğer popüler lezzetlerse aşağıda sıralanmıştır:

İstiklal Caddesi’nin vazgeçilmezi olan midye dolma

Sütlüce’nin meşhur lezzeti uykuluk

Taksim’e özgü bir lezzet olarak nitelendirilen profiterol

Şehrin dört bir yanında tadılabilen kuzu kokoreç

Unkapanı’nın ünlü tavuklu pilavı ve kuru fasulyesi

Ortaköy’ün simgesi olan kumpir

Kanlıca’da denenebilen yöresel yoğurt

Taksim Meydanı’nın popüler tarifi olan ıslak hamburger

Eminönü’nün taze balık ekmek lezzeti

İstanbul’un popüler ve turistik rotaları nelerdir?

Binlerce yıllık geçmişinde sayısız imparatorluğa ve farklı devletlere tanıklık eden İstanbul’un tarihi, kültürel ve antik yerleri oldukça fazladır. Şehrin yakından tanınması için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi ikonik yapıların görülmesi önerilir. Kadıköy Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Feriköy Antika Pazarı ise İstanbul’un popüler alışveriş yerleri arasındadır. Şehrin kültürel, tarihi, sanatsal, dini ve doğal mekanlarının keşfedilmesi için aşağıdaki listeye göz atılmasında fayda vardır:

Simgesel tarihi yerler: Rumeli Hisarı, Kız Kulesi, Anadolu Kavağı, Beylerbeyi Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Süleymaniye Hamamı, Yedikule Zindanları, Adile Sultan ve Küçüksu Kasrı, Haydarpaşa Garı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Bozdoğan Garı…

Rumeli Hisarı, Kız Kulesi, Anadolu Kavağı, Beylerbeyi Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Süleymaniye Hamamı, Yedikule Zindanları, Adile Sultan ve Küçüksu Kasrı, Haydarpaşa Garı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Bozdoğan Garı… Önemli kutsal mekanlar: Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Ayasofya, Çamlıca, Rüstem Paşa, Fatih, Aziz Mahmut Hudayi, Mihrimah Sultan camileri; Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Kütüphanesi, St. George Katedrali, Kanuni Sultan Süleyman’ın Mezarı, Yeni Valide Külliyesi, Yahya Efendi Türbesi...

Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Ayasofya, Çamlıca, Rüstem Paşa, Fatih, Aziz Mahmut Hudayi, Mihrimah Sultan camileri; Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Kütüphanesi, St. George Katedrali, Kanuni Sultan Süleyman’ın Mezarı, Yeni Valide Külliyesi, Yahya Efendi Türbesi... İkonik müzeler: Kariye, İstanbul Arkeoloji, Türk ve İslam Eserleri, Panorama 1453, Büyük Saray Mozaikleri, Galata Mevlevihanesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi, Fethiye, Topkapı Sarayı, Yahya Kemal müzeleri…

Kariye, İstanbul Arkeoloji, Türk ve İslam Eserleri, Panorama 1453, Büyük Saray Mozaikleri, Galata Mevlevihanesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi, Fethiye, Topkapı Sarayı, Yahya Kemal müzeleri… Meşhur parklar: Gülhane, Emirgan, Bebek, Yıldız, Özgürlük, Polonezköy Tabiat, Ulus, Maçka, Gölet, Taksim Gezi parkları; Fethi Paşa Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi…

Gülhane, Emirgan, Bebek, Yıldız, Özgürlük, Polonezköy Tabiat, Ulus, Maçka, Gölet, Taksim Gezi parkları; Fethi Paşa Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi… Ünlü caddeler ve meydanlar: İstiklal, Galip Dede, Çukurcuma, Bağdat, Perihan Abla, Nispetiye, Bahariye, Abdi İpekçi caddeleri; Taksim, Sultanahmet, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Eminönü, Ortaköy, Salacak, Beyazıt ve Eyüp meydanları…

İstiklal, Galip Dede, Çukurcuma, Bağdat, Perihan Abla, Nispetiye, Bahariye, Abdi İpekçi caddeleri; Taksim, Sultanahmet, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Eminönü, Ortaköy, Salacak, Beyazıt ve Eyüp meydanları… Popüler sanat alanları: Zeytinburnu, Sefaköy, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi; Miniatürk, Pera Müzesi, Galeri Ark ve Nev, Dolmabahçe Sanat Galerisi…

Zeytinburnu, Sefaköy, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi; Miniatürk, Pera Müzesi, Galeri Ark ve Nev, Dolmabahçe Sanat Galerisi… Görkemli antik yapılar: İstanbul Şehir Surları, Theodosius Duvarları, Bukaleon Sarayı, Zindan Han, Yerebatan Sarnıcı, Çemberlitaş Sütunu, Çırağan Sarayı, Bab-ı Ali Kapısı…

İstanbul Şehir Surları, Theodosius Duvarları, Bukaleon Sarayı, Zindan Han, Yerebatan Sarnıcı, Çemberlitaş Sütunu, Çırağan Sarayı, Bab-ı Ali Kapısı… Meşhur sahiller ve plajlar: Büyükçekmece, Florya, Silivri, Tuzla, Caddebostan, Selimpaşa, Bebek, Mercan sahilleri; Şile Uzun Kum, Karacaköy, Karaburun, Saklıkoy, Ağlayankaya plajları…

Büyükçekmece, Florya, Silivri, Tuzla, Caddebostan, Selimpaşa, Bebek, Mercan sahilleri; Şile Uzun Kum, Karacaköy, Karaburun, Saklıkoy, Ağlayankaya plajları… Bonus niteliğinde turistik rotalar: Çamlıca Tepesi, Kadıköy Boğa ve Hipodrom At meydanları, Sirkeci ve Haydarpaşa garları, Pier Loti, Gökkuşağı Merdivenleri, Çiçek Pasajı, Alman Çeşmesi, Anadolu Feneri, Divan Yolu Caddesi, Saklıgöl Tesisleri, Laleli Taşhan, Merdivenli Yokuş Evleri (Balat)…

İstanbul’un uğrak ilçeleri hangileridir?

Anadolu ve Avrupa yakası olarak 2'ye ayrılan bölgelerde yer alan İstanbul ilçeleri, şehrin tarihi ve kültürel dokusunun keşfedilmesini mümkün kılar. Bu ile giden ziyaretçilerin ilk olarak görmek istedikleri ilçeler arasında Kadıköy, Şişli, Adalar, Beşiktaş, Fatih, Eyüpsultan yer alır. Ayrıca Bahçelievler, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca semtleri de turistlerin uğrak noktalarındandır. Bununla birlikte İstanbul’u yakından tanımak isteyen gezginlere Beyoğlu, Kartal, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerine de gitmeleri önerilir.